Más de 200 mil personas deben huir o confinarse ante los incendios forestales que arrasan Francia y España

Bomberos intentan extinguir el incendio desatado en Gironda, en el sur de Francia. Foto: Europa Press/Servicio de Bomberos y Rescate de Gironda. REMITIDA / HANDOUT por SERVICIO DE BOMBEROS Y RESCATE DE GIRONDA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/7/2026

Más de 200.000 personas huyeron o recibieron la orden de confinarse en sus hogares durante este viernes, debido a los enormes incendios forestales que asolan a España y Francia, los que llevaron a Madrid a declarar estado de emergencia y al presidente francés a movilizar al Ejército.

Como consignó The Guardian, el gobierno español declaró su primer estado de emergencia nacional por el siniestro, luego que dos grandes incendios se fusionaban en uno solo en las afueras de Madrid y un tercero estuviera a punto de unirse a ellos.

“Este es el peor incendio forestal de la historia de nuestra región” , declaró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, describiendo “una situación sin precedentes: una combinación de temperaturas extremadamente altas y vientos implacables”.

Con todo el dolor asumimos que estamos ante el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid.



Ahora hay que salvar vidas, acompañar a los afectados y después, recuperarnos.



Vamos, Madrid. pic.twitter.com/detbhM5Fce — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 24, 2026

El viernes por la noche, el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, informó que el incendio había alcanzado un punto crítico y que estaba fuera de control. “La prioridad ahora es proteger a la población, ayudar a los evacuados y aprovechar cualquier oportunidad” , añadió.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presidió la mañana de hoy una reunión de emergencia en el Palacio de la Moncloa, mientras que la oficina meteorológica estatal advertía de que el peligro de nuevos incendios seguía siendo muy alto.

En una publicación en redes sociales durante esta tarde, Sánchez envió su apoyo “a las miles de personas que afrontan hoy una noche muy difícil, con desalojos y confinamientos para proteger sus vidas”.

Quiero enviar todo mi apoyo a las miles de personas que afrontan hoy una noche muy difícil, con desalojos y confinamientos para proteger sus vidas.



Todas las administraciones estamos trabajando de forma coordinada para combatir el incendio y garantizar la seguridad de la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 24, 2026

“Todas las administraciones estamos trabajando de forma coordinada para combatir el incendio y garantizar la seguridad de la población” , apuntó.

Incendios en el suroeste francés

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este viernes a las Fuerzas Armadas “que se movilicen para brindar el máximo apoyo a la seguridad civil” tras una noche calificada de “casi apocalíptica”, después de que más de 14.000 hectáreas se calcinaran en el departamento de Gironda, según informó Europa Press.

De acuerdo al Ministerio del Interior francés, al menos 141.000 personas fueron evacuadas desde la noche del miércoles debido a los incendios que asolan el suroeste de Francia: 110.000 en la región de Gironda y unas 31.000 en el departamento de Landas por las llamas, que se han extendido en Biscarrosse, otro foco que permanece activo.

Les incendies qui frappent notre pays ont atteint un niveau inédit. Plus de 141 000 personnes ont déjà été évacuées en Gironde et dans les Landes pour être mises en sécurité.



En Gironde, nous sommes confrontés à un feu convectif : un incendie qui crée ses propres vents, accélère… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 24, 2026

A esto se suman las evacuaciones ordenadas la noche de hoy por las autoridades del suroeste galo de la península de Cap Ferret, en la costa atlántica -uno de los destinos turísticos más conocidos del país-, “pueblo por pueblo” ante un incendio forestal “intenso y altamente impredecible” que ya ha arrasado más de 19.000 hectáreas de bosque.

El fuego en Lège-Cap Ferret, que asola el norte de la cuenca de Arcachon, avanza de forma implacable hacia el este, en dirección a Burdeos, debido a las fuertes rachas de viento.

La prefecta de Nueva Aquitania y Gironda, Sophie Brocas, anunció en una rueda de prensa nuevas evacuaciones, entre ellas las localidades de Saint-Hélène, de Salaunes y de zonas aledañas.

No obstante, el alcalde de Burdeos, Thomas Cazenave, explicó en declaraciones a la cadena BFM TV que “hay un persistente olor a humo” , si bien el incendio por el momento “no está a las puertas” de la ciudad.

Ante la emergencia, ambos países solicitaron ayuda a la Unión Europea. Todo en medio de un calor abrasador y condiciones de sequedad extrema en gran parte del sur de Europa.