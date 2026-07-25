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    Ascienden a 5.546 los fallecidos por los devastadores terremotos de junio en Venezuela

    El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, además informó que 17.907 personas se vieron afectadas por los sismos, que el número de rescatados es de 6.462 y que ya son 128.324 las familias que han recibido atención por parte de las autoridades.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Los daños provocados por los terremotos de junio en Venezuela. Foto: Europa Press/Contacto/Mario Flores.

    Las autoridades de Venezuela actualizaron este viernes el balance de víctimas a causa de los terremotos registrados el 24 de junio en el país, informando una cifra que aumentó hasta situarse por encima de los 5.500 muertos y más de 16.700 heridos.

    Así lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien detalló que la cifra total de fallecidos es de 5.546 y la de lesionados 16.740, tras los devastadores sismos de hace un mes, que hasta el momento han tenido más de 1.400 réplicas.

    Rodríguez también dio a conocer en un mensaje en redes sociales que 17.907 personas se vieron afectadas y que ya son 128.324 las familias que han recibido atención por parte de las autoridades. Además, aclaró que se logró rescatar a un total de 6.462 personas.

    Respecto a los daños estructurales, señaló que 190 edificios quedaron completamente destruidos, pero hizo hincapié en que se han instalado 107 campos de desplazados temporales, donde actualmente se da cobijo a unas 23.811 personas.

    Al respecto, la autoridad especificó que 47.942 pacientes han recibido atención médica y cifró en casi 31.000 los efectivos desplegados en todo el país, con el apoyo de 2.278 rescatistas internacionales y 31.700 voluntarios.

    A pesar de las duras críticas contra las autoridades del país caribeño por la gestión de la catástrofe, que se sumó a la crisis humanitaria previa que afectaba a gran parte de la población venezolana, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, defendió la actuación del Gobierno.

    Es así como afirmó que “ningún opositor extremista ha ido a La Guaira para brindar su ayuda al pueblo”, apuntando contra los líderes opositores, argumentando que “no han trabajado de forma desinteresada” a favor de la población sino solo “para la foto”.

    “Si no lo recuerdan, yo lo digo: una ‘joyería’ completa llegó a Venezuela. Se presentó aquí diciendo que ahora sí estaban libres para trabajar por el país”, aseveró.

    Este viernes, Rodríguez además se reunió con una delegación del Congreso de Estados Unidos, liderada por el diputado Brian Mast.

    En la cita, el mandatario venezolano, como él aseguró, conversó sobre “la agenda legislativa y la inversión internacional”, y agradeció a las autoridades norteamericanas por su “apoyo tras la tragedia”.

    Más sobre:VenezuelaTerremotosFallecidosHeridosRescatadosDaños edificiosJorge RodríguezMundo

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