En vivo: Colo Colo enfrenta a Deportes Limache en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera
El líder del torneo se mide ante uno de los equipos que supo derrotarlo en la primera parte del campeonato y busca su revancha. Vive toda la emoción de este encuentro en el siguiente relato virtual.
Actualizar el relato
Colo Colo 0-0 D. Limache
Era buena
17′. Pase profundo para Rojas. El portero de Limache es rápido de piernas y se queda con el balón.
Clara
10′. Rojas queda en posición de tiro para Colo Colo. Desvía.
Contra
9′. Gran conducción de Valencia. Remate de Meneses. La primera de Limache.
Domina el Cacique
7′. Colo Colo es dueño del balón. No crea peligro.
Chance
3′. Romero intentan controlar en el área de Limache. No lo logra.
Comienza el partido
Colo Colo y Limache ya se enfrentan en el Monumental.
El 11 de Colo Colo
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