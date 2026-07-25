En vivo: Colo Colo enfrenta a Deportes Limache en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera

😮‍💨⚽🇨🇱 QUÉ PARTIDAZO PARA INICIAR LA FECHA 16



Marcelo Muñoz nos trae TODOS LOS DATOS para que vivas el #ColoColo vs. Deportes Limache que enciende este #MatchdayViernes, por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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