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    EN VIVO

    En vivo: Colo Colo enfrenta a Deportes Limache en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera

    El líder del torneo se mide ante uno de los equipos que supo derrotarlo en la primera parte del campeonato y busca su revancha. Vive toda la emoción de este encuentro en el siguiente relato virtual.

    Colo Colo y Limache abren la segunda rueda. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Actualizar el relato

    Colo Colo 0-0 D. Limache

    Era buena

    17′. Pase profundo para Rojas. El portero de Limache es rápido de piernas y se queda con el balón.

    Clara

    10′. Rojas queda en posición de tiro para Colo Colo. Desvía.

    Contra

    9′. Gran conducción de Valencia. Remate de Meneses. La primera de Limache.

    Domina el Cacique

    7′. Colo Colo es dueño del balón. No crea peligro.

    Chance

    3′. Romero intentan controlar en el área de Limache. No lo logra.

    Comienza el partido

    Colo Colo y Limache ya se enfrentan en el Monumental.

    El 11 de Colo Colo

    Formación de Limache

    La previa

    Vozinha

    Buenas noches

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Colo ColoDeportes LimacheLiga de PrimeraColo Colo vs Deportes LimacheFútbolCampeonato ChilenoFútbol en vivoColo Colo en vivo

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