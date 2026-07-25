Aguardando por Vozinha: el líder Colo Colo por fin bate a Limache en la apertura de la segunda rueda

Y ahora, a lo nuestro. Pasó el Mundial 2026 con la consagración de España y se reanuda el torneo de Primera División. Si bien el fútbol no se detuvo, el Campeonato Nacional tiene otro peso. El líder Colo Colo subió el telón y por fin logró superar a un rival que le ha sabido complicar la existencia con anterioridad: Deportes Limache. Fue 3-1, en Pedreros.

Antes del inicio del juego, se conoció del acuerdo entre el cuadro popular y el arquero Vozinha, el fenómeno mediático de la Copa del Mundo, una de las figuras del sorprendente Cabo Verde, que alcanzó los 16avos de final y quedó en el camino ante Argentina. Inevitablemente, el nombre del longevo golero de los Tiburones Azules, de 40 años, cruzó el partido. Viene a apuntalar al equipo de Fernando Ortiz, que llegó al inicio de la fecha con 10 puntos de ventaja y es, evidentemente, el principal candidato al título.

El duelo no era cualquiera para los blancos, considerando los favorables antecedentes de Limache en el historial. Desde que subió a la máxima categoría, los tomateros no sumaban derrotas ante el Cacique. Hasta hoy.

Colo Colo se instaló en campo rival desde el inicio. Con tres en el fondo, con el rol del líbero encarnado por Arturo Vidal, sostuvo a su triángulo de mediocampistas y encontró más salida por la derecha, con Jeyson Rojas, que por la izquierda. Los limachinos tenían claro su libreto en los 45′ iniciales: obstruir espacios y jugar de contra. De hecho, en una salida rápida llegó en los 9′ pero Jean Meneses elevó su remate.

El local fue el que llevó el trámite del encuentro, aunque sin la puntada final a la hora de la definición. En los 22′, el meta Bórquez evitó el 1-0 estirándose para sacar un disparo bajo de Felipe Méndez. Luego, el 1 tomatero nuevamente sostuvo su arco en cero al sacar un remate del hábil Leandro Hernández. Los albos eran más en la blanda cancha del Monumental (varios jugadores resbalaron) y se encontraba con espacios, no obstante el gol no le salía.

En campo propio, el partido de Vidal era destacado por su prolijo desempeño en las coberturas. Con fiereza, pero sin violencia. En su rol de último hombre, cubría los espacios que dejaban Villagra y Wiemberg. El 71% de posesión se hacía insulso para el puntero del torneo, al no encontrar la llave del partido. Para su fortuna, eso cambió en el complemento.

El Cacique destrabó el encuentro apenas arrancado el segundo periodo. En un partido en el cual el centrodelantero titular (Maximiliano Romero, toda vez que Javier Correa está castigado) entró poco en sintonía, aparecieron los volantes. Álvaro Madrid hizo el 1-0 en los 47′, en el tercer intento de una secuencia que contó con tiros de Romero y Méndez que dieron en un rival. Le quedó al ex Everton y remató con potencia.

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Posteriormente, en los 56′, Jeyson Rojas se vistió de goleador y concretó el 2-0. Tras una acción de Hernández, aparece en libertad el carrilero derecho, quien saca un remate al primer palo y bate a Bórquez. No tuvo la mejor respuesta el portero formado en Palestino. Con esta diferencia en el marcador, Limache se vio obligado a salir a buscarlo, aunque el trámite era halagüeño para el cuadro de Macul.

Pero el panorama ganó en incertidumbre pasados los 70′, con el penal sancionado para la visita. Wiemberg baja al ingresado Hugo Martínez, pero el juez Diego Flores no sanciona al instante. A primera vista, pareció infracción. Ante las dudas del árbitro, el llamado del VAR lo salvó. Flores revisa a ras de cancha, detecta la falta y cobra el penal. Además, expulsa a Wiemberg mostrándole la segunda amarilla. Ejecutó “Popin” Castro y descontó para Limache (74′).

Las dudas se disiparon en el epílogo gracias a la aparición del juvenil Felipe Raipán, quien captura el balón dentro del área y define con un tiro por bajo para el 3-1. Ahí se terminó el partido. Con 39 puntos, el equipo de Ortiz mira a todos desde arriba, con una considerable ventaja. Y desbloqueó el hecho de ganarle a Limache.

Ficha del partido

Colo Colo: G. Maureira; J. Villagra, A. Vidal, E. Wiemberg; J. Rojas, A. Madrid (70′, C. Aquino), T. Alarcón, F. Méndez, D. Ulloa; L. Hernández (75′, A. Olguín) y M. Romero (84′, F. Raipán). DT: F. Ortiz.

Limache: M. Bórquez; D. Escobar (83′, C. Morales), A. Aguirre, A. Parot, M. Flores; V. Álvarez (64′, V. Cárcamo), M. Llantén (89’, M. Arturia), T. Galletto (64′, H. Martínez), J. Meneses; L. Valencia (64′, G. Sosa) y D. Castro. DT: V. Rivero.

Goles: 1-0, 47′, Madrid, le queda el balón y remata con fuerza; 2-0, 56′, Rojas, remate al primer palo tras acción de Hernández; 2-1, 74′, Castro, de penal; 3-1, 88′, Raipán, captura el balón en el área y tira por bajo.

Árbitro: D. Flores. Amonestó a Wiemberg y al DT Ortiz (CC); Escobar, Cárcamo, Castro (L). En los 73′, expulsa a Wiemberg (CC) por doble amarilla.

Estadio Monumental. Asistieron 21.486 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.