El Mundial 2026 “llega” a EA Sports FC 26 con el parche The World’s Game y más de 50 selecciones licenciadas (vuelve Brasil)

EA Sports ha detallado el contenido de su próxima gran actualización para EA SPORTS FC 26 y su contraparte para teléfonos inteligentes, FC Mobile.

Bajo el título de “The World’s Game”, la desarrolladora busca reforzar el apartado del fútbol de selecciones nacionales , un movimiento natural de cara a una de las competencias internacionales que marcarán la pauta deportiva en los próximos meses: la Copa del Mundo 2026.

El foco principal de este parche, que estará disponible de forma gratuita a partir del martes 4 de junio , es la incorporación de 53 selecciones nacionales con licencias completas.

En la práctica, esto significa que los combinados contarán con sus indumentarias oficiales, escudos federativos y el modelado facial realista de sus jugadores y jugadoras.

Según detalló la compañía, el listado asegura la presencia de potencias históricas y planteles que no estaban disponibles en el juego -hasta ahora-. Entre las licencias recientemente aseguradas destacan los regresos de Brasil, España y Portugal , que se suman a otros nombres de peso en el circuito como Argentina, Alemania, Inglaterra, Francia y Uruguay.

Las selecciones de Bosnia y Herzegovina y la República Democrática del Congo estarán disponibles desde el 4 de junio con uniformes genéricos, los cuales serán reemplazados por sus versiones auténticas en un parche posterior.

Un nuevo formato de torneo

El Mundial 2026 “llega” a EA Sports FC 26 con el parche The World's Game y más de 50 selecciones licenciadas (como Brasil)

Más allá de la actualización de planteles, “The World’s Game” introduce modos de juego diseñados para estructurar estas nuevas selecciones.

En EA SPORTS FC 26, la actualización habilitará un modo torneo completo que emula las grandes citas globales. El formato incluye a 48 equipos participantes que disputarán una fase de grupos de tres encuentros.

Posteriormente, los clasificados avanzarán a una fase de eliminación directa que arranca en la ronda de dieciseisavos de final , como si fuera el próximo Mundial.

Nuevos recintos y ecosistema Ultimate Team

El Mundial 2026 “llega” a EA Sports FC 26 con el parche The World’s Game y más de 50 selecciones licenciadas (vuelve Brasil)

Para complementar la llegada de las selecciones, EA Sports confirmó la adición de tres estadios a su catálogo de recintos, que actualmente supera los 120 escenarios.

Se integran dos estadios reales de Norteamérica: el Gillette Stadium (ubicado en Massachusetts) y el BMO Field (Toronto), además de Central Maw, un estadio original diseñado por el estudio para replicar la escala y atmósfera del fútbol internacional.

Finalmente, el contenido de la actualización permeará al resto de la plataforma. Las 53 selecciones estarán habilitadas para los partidos amistosos de exhibición en el modo “Patada Inicial”, mientras que el modo competitivo Football Ultimate Team (FUT) recibirá una nueva “Central de Eventos”.

Durante las próximas semanas, FUT operará bajo la campaña temática “Festival de fútbol”, integrando cartas y desafíos directamente vinculados al rendimiento de las selecciones en el mundo real.