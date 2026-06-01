Precios de arriendo de locales comerciales en Providencia caen casi 10%

CBRE publica cada 6 meses un informe que busca mostrar el comportamiento del mercado de arriendos comerciales en Providencia en sus calles más transitadas. La versión al cierre de abril, muestra una caída de los precios de alquiler de este tipo de inmuebles en la comuna.

El levantamiento abarca tanto Av. Providencia y Av. Nueva Providencia, como sus calles transversales o vías secundarias. Para efectos de este estudio, se contabilizan exclusivamente locales con acceso directo a la calle. Estos, en el periodo comprendido entre noviembre y abril tuvieron una disminución de los precios de arriendo de 9,8%.

De acuerdo a CBRE, esto se explica por una vacancia acotada, “compuesta principalmente por locales en la cota baja de valor, marcando una clara preferencia de los usuarios, que priorizan atributos como la ubicación y la calidad del activo por sobre el precio”, dice el estudio.

Durante el periodo la tasa de vacancia disminuyó 151 puntos base, reduciéndose tanto en los ejes principales como en las vías secundarias. “La mayor caída se observó en las vías secundarias, que absorbieron gran parte de la nueva oferta ingresada el periodo anterior, disminuyendo su tasa en 250 pb. Por otro lado, la tasa de vacancia en ejes se redujo levemente en 45pb quedando en 9,88% y 4,99% respectivamente”, detalla CBRE.

La consultora inmobiliaria explica que en el semestre móvil anterior, la actividad de arriendo estuvo un poco más deprimida, pero ya entre noviembre y abril se ve una reactivación con una absorción neta de 1.266 metros cuadrados, “con importante participación de vías secundarias, siendo éste el primer periodo en que ambos segmentos registran absorción positivas desde inicios del estudio”.

Durante el periodo, los nuevos contratos abarcaron cerca de 3 mil m2, en un escenario de oferta reducida, puesto que el 93,2% de los usuarios retuvieron sus arriendos, mostrando una alta retención de los locatarios.

El 47% de la superficie arrendada fue en locales que no alcanzaron a estar disponibles en el mercado o que estuvieron vacantes menos de 6 meses.

En el semestre, a diferencia del anterior, se observó un nulo ingreso de producción, “lo que permitió al mercado estabilizarse y absorber con éxito la nueva oferta ingresada el periodo anterior”, explicó CBRE. Así, el stock se mantuvo en 83.984 metros cuadrados en la zona.

Para lo que resta del 2026 se estima que ingresarán 403 m2 que actualmente se encuentran en construcción, “lo que confirma una fase de baja actividad constructiva la cual continúa actuando como un factor clave en la estabilización del mercado, al limitar presiones adicionales sobre la oferta disponible”, evalúa la consultora. Toda la producción se concentra en las vías secundarias.