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    Kast afirma que el déficit fiscal estructural 2025 es más del doble del proyectado por el gobierno de Boric: verdadero ✅

    En el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre del 2025, el gobierno de Gabriel Boric, proyectó un déficit fiscal estructural de -1,6% del PIB, sin embargo, en la última actualización de las cifras fiscales, el actual gobierno cambió es previsión y la elevó a -3,7% del PIB de déficit estructural.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Valparaiso, 1 de junio 2026. El Presidente de la Republica Jose Antonio Kast ofrece la primera cuenta publica de su periodo en el salon de honor del Congreso Nacional. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    En los temas económicos de la cuenta pública, el Presidente José Antonio Kast, mencionó que la situación fiscal no es mucho mejor. “El primer Informe de Finanzas Públicas de nuestra administración lo ha evidenciado con claridad. El año 2025 cerró con un déficit estructural de 3,7% del Producto Interno Bruto. Esto es, más del doble del déficit del 1,6% que se había comprometido”.

    La afirmación que entrega el primer mandatario es correcta. En el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre del 2025, el gobierno de Gabriel Boric, proyectó un déficit fiscal estructural de -1,6% del PIB, sin embargo, en la última actualización de las cifras fiscales, el actual gobierno cambió es previsión y la elevó a -3,7% del PIB de déficit estructural.

    No obstante, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha señalado que esa proyección de -3,7% del PIB, la quiere mejorar para cuando deban presentar el decreto de política fiscal, la cual planifica la trayectoria hacia balance fiscal estructural.

    Más sobre:Cuenta PúblicaKastDéficit fiscal estructural

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