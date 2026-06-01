Kast anuncia durante la Cuenta Pública presentación de “plan de retorno” para incentivar salida de migrantes irregulares

Valparaiso, 1 de junio 2026. El Presidente de la Republica Jose Antonio Kast ofrece la primera cuenta publica de su periodo en el Salon de Honor del Congreso Nacional. Sebastian Cisternas/Aton Chile

Durante su alocución en el contexto de la Cuenta Pública 2026, el Presidente José Antonio Kast anunció la presentación de un proyecto de ley que buscará incentivar “un plan de retorno”, cuyo objetivo será la aceleración de la salida inmigrantes ilegales que se encuentran actualmente en nuestro país.

Uno de los primeros puntos que destacó el mandatario dentro de la materia de seguridad fue precisamente la situación en las fronteras.

“Excavamos zanjas, desplegamos drones, fortalecimos el monitoreo fronterizo y avanzamos en acuerdos con nuestros vecinos para combatir el crimen transnacional”, destacó Kast.

A continuación, resaltó también la reciente cumbre de seguridad que se desarrolló en Santiago esta semana, en la que participaron los cancilleres de Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador.

Más adelante en la materia, el Presidente sí realizó un anuncio concreto sobre la materia: la presentación de el mencionado proyecto de ley que tendría como objetivo generar un plan de retorno de inmigrantes irregulares.

Presentación de un plan de retorno de migrantes

“En materia fronteriza, durante años, la frontera norte estuvo desprotegida. No solo de la inmigración ilegal, sino del narcotráfico, del contrabando y del crimen organizado”, continuó sobre el asunto.

Para de inmediato destacar que, durante los 82 días que lleva de gobierno la actual administración, han desarrollado diversas iniciativas de control de fronteras, sumado al despliegue en la llamada Macrozona Norte y las coordinaciones para enfrentar al crimen organizado.

“ Ese despliegue ha sido muy fuerte desde el 11 de marzo. Han aumentado tanto las expulsiones como las salidas voluntarias, y se ha reducido, también, el ingreso de inmigrantes ilegales por pasos no habilitados . Lo dijimos en campaña y hoy lo volvemos a reiterar: quienes entraron por la ventana, de manera clandestina e ilegal, más pronto que tarde, van a tener que abandonar el país”, destacó Kast.

A lo que añadió: “Y en los próximos días vamos a presentar una reforma, un proyecto de ley, y también vamos a tomar medidas administrativas. Como les dije en un inicio, en algún sentido proyectos de ley y en otro medidas administrativas para generar un plan de retorno”.

Al respecto, explicó que “ este plan de retorno busca incentivar la salida voluntaria de inmigrantes ilegales de Chile . Si salen de manera voluntaria de Chile, van a poder postular de nuevo al ingreso a nuestra nación”.

El día antes de la Cuenta Pública, en una serie de entrevistas en canales de televisión, el mandatario ya se había comprometido a cumplir con la meta autoimpuesta de lograr más de 330 mil expulsiones durante la actual administración.

Por otro lado, el mandatario no realizó durante su discurso alguna mención a la situación diplomática con Venezuela, una de las principales trabas existentes para conseguir la expulsión de ciudadanos de aquel país y cuya situación generaba expectativa ante un eventual anuncio de avance en la materia.