CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Kast anuncia durante la Cuenta Pública presentación de “plan de retorno” para incentivar salida de migrantes irregulares

    "Lo dijimos en campaña y hoy lo volvemos a reiterar: quienes entraron por la ventana, de manera clandestina e ilegal, más pronto que tarde, van a tener que abandonar el país", destacó el mandatario tras detallar las acciones del gobierno en materia migratoria. Por otro lado, durante su discurso no hubo mención a la situación diplomática con Venezuela.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Valparaiso, 1 de junio 2026. El Presidente de la Republica Jose Antonio Kast ofrece la primera cuenta publica de su periodo en el Salon de Honor del Congreso Nacional. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Durante su alocución en el contexto de la Cuenta Pública 2026, el Presidente José Antonio Kast anunció la presentación de un proyecto de ley que buscará incentivar “un plan de retorno”, cuyo objetivo será la aceleración de la salida inmigrantes ilegales que se encuentran actualmente en nuestro país.

    Uno de los primeros puntos que destacó el mandatario dentro de la materia de seguridad fue precisamente la situación en las fronteras.

    Excavamos zanjas, desplegamos drones, fortalecimos el monitoreo fronterizo y avanzamos en acuerdos con nuestros vecinos para combatir el crimen transnacional”, destacó Kast.

    A continuación, resaltó también la reciente cumbre de seguridad que se desarrolló en Santiago esta semana, en la que participaron los cancilleres de Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador.

    Más adelante en la materia, el Presidente sí realizó un anuncio concreto sobre la materia: la presentación de el mencionado proyecto de ley que tendría como objetivo generar un plan de retorno de inmigrantes irregulares.

    Presentación de un plan de retorno de migrantes

    En materia fronteriza, durante años, la frontera norte estuvo desprotegida. No solo de la inmigración ilegal, sino del narcotráfico, del contrabando y del crimen organizado”, continuó sobre el asunto.

    Para de inmediato destacar que, durante los 82 días que lleva de gobierno la actual administración, han desarrollado diversas iniciativas de control de fronteras, sumado al despliegue en la llamada Macrozona Norte y las coordinaciones para enfrentar al crimen organizado.

    Ese despliegue ha sido muy fuerte desde el 11 de marzo. Han aumentado tanto las expulsiones como las salidas voluntarias, y se ha reducido, también, el ingreso de inmigrantes ilegales por pasos no habilitados. Lo dijimos en campaña y hoy lo volvemos a reiterar: quienes entraron por la ventana, de manera clandestina e ilegal, más pronto que tarde, van a tener que abandonar el país”, destacó Kast.

    A lo que añadió: “Y en los próximos días vamos a presentar una reforma, un proyecto de ley, y también vamos a tomar medidas administrativas. Como les dije en un inicio, en algún sentido proyectos de ley y en otro medidas administrativas para generar un plan de retorno”.

    Al respecto, explicó que “este plan de retorno busca incentivar la salida voluntaria de inmigrantes ilegales de Chile. Si salen de manera voluntaria de Chile, van a poder postular de nuevo al ingreso a nuestra nación”.

    El día antes de la Cuenta Pública, en una serie de entrevistas en canales de televisión, el mandatario ya se había comprometido a cumplir con la meta autoimpuesta de lograr más de 330 mil expulsiones durante la actual administración.

    Por otro lado, el mandatario no realizó durante su discurso alguna mención a la situación diplomática con Venezuela, una de las principales trabas existentes para conseguir la expulsión de ciudadanos de aquel país y cuya situación generaba expectativa ante un eventual anuncio de avance en la materia.

    Lee también:

    Más sobre:Cuenta PúblicaCuenta Pública 2026MigraciónJosé Antonio KastMigrantes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ingeniero de la U. de los Andes con estudios en Harvard es el nuevo gerente general de Papa Johns

    Cuenta Pública: Kast cuestiona manejo de finanzas públicas de gobierno de Boric, pero evita mención directa al frenteamplista

    Kast afirma que el desempleo femenino llega al 10,5%, y el de las mujeres jóvenes está por sobre el 25%: verdadero ✅

    En su primera Cuenta Pública: Kast evita la confrontación, hace un llamado a fortalecer las instituciones y pone énfasis en seguridad

    Kast señaló que “hace poco más de una década, Chile crecía por sobre el 5% y 940 mil personas están desempleadas: verdadero ✅

    Kast destaca avances en listas de espera oncológicas y advierte que “instruir un sumario no basta” por licencias médicas

    Lo más leído

    1.
    Alerta de conflicto de interés: director de los SLEP organizó jornada en su extrabajo y la canceló tras avisos de ilegalidad

    Alerta de conflicto de interés: director de los SLEP organizó jornada en su extrabajo y la canceló tras avisos de ilegalidad

    2.
    Kast anuncia bono para familias del 80% más vulnerable que tengan hijos hasta los 13 años

    Kast anuncia bono para familias del 80% más vulnerable que tengan hijos hasta los 13 años

    3.
    Cómo operará el Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado por el Presidente Kast en la Cuenta Pública

    Cómo operará el Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado por el Presidente Kast en la Cuenta Pública

    4.
    “Pucha la vieja gritona” y “¿Estamos con paciencia?”: anécdotas que han marcado la Cuenta Pública presidencial

    “Pucha la vieja gritona” y “¿Estamos con paciencia?”: anécdotas que han marcado la Cuenta Pública presidencial

    5.
    “Fin de la tómbola”, “tolerancia cero” y “sala cuna universal”: el brusco cambio de rumbo del Mineduc de Kast

    “Fin de la tómbola”, “tolerancia cero” y “sala cuna universal”: el brusco cambio de rumbo del Mineduc de Kast

    6.
    Gloria Ana Chevesich: “El pleno de la Suprema revisará los sumarios por licencias médicas para tomar definiciones”

    Gloria Ana Chevesich: “El pleno de la Suprema revisará los sumarios por licencias médicas para tomar definiciones”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    3 recomendaciones sencillas para cuidar tus oídos, según un especialista

    3 recomendaciones sencillas para cuidar tus oídos, según un especialista

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Cuenta Pública: Kast cuestiona manejo de finanzas públicas de gobierno de Boric, pero evita mención directa al frenteamplista
    Chile

    Cuenta Pública: Kast cuestiona manejo de finanzas públicas de gobierno de Boric, pero evita mención directa al frenteamplista

    En su primera Cuenta Pública: Kast evita la confrontación, hace un llamado a fortalecer las instituciones y pone énfasis en seguridad

    Kast destaca avances en listas de espera oncológicas y advierte que “instruir un sumario no basta” por licencias médicas

    Ingeniero de la U. de los Andes con estudios en Harvard es el nuevo gerente general de Papa Johns
    Negocios

    Ingeniero de la U. de los Andes con estudios en Harvard es el nuevo gerente general de Papa Johns

    Kast afirma que el desempleo femenino llega al 10,5%, y el de las mujeres jóvenes está por sobre el 25%: verdadero ✅

    Kast señaló que “hace poco más de una década, Chile crecía por sobre el 5% y 940 mil personas están desempleadas: verdadero ✅

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos
    Tendencias

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos

    Paquetes con falsos QR: así opera la nueva estafa bancaria de los cibercriminales para el CyberDay, según Kaspersky

    3 recomendaciones sencillas para cuidar tus oídos, según un especialista

    Accionistas del Sevilla cargan contra Sergio Ramos tras el fallido proceso de compra del club
    El Deportivo

    Accionistas del Sevilla cargan contra Sergio Ramos tras el fallido proceso de compra del club

    Con una mesa de trabajo incluida: el nuevo guiño del Presidente Kast al estadio de la U durante la Cuenta Pública

    Lucas Romero se queda fuera: Paraguay anuncia la nómina mundialista sin la presencia del jugador de la U

    El Mundial 2026 “llega” a EA Sports FC 26 con el parche The World’s Game y más de 50 selecciones licenciadas (vuelve Brasil)
    Tecnología

    El Mundial 2026 “llega” a EA Sports FC 26 con el parche The World’s Game y más de 50 selecciones licenciadas (vuelve Brasil)

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Entre bandidos y una epidemia: historia de la primera cuenta pública (y sus olvidados antecedentes)
    Cultura y entretención

    Entre bandidos y una epidemia: historia de la primera cuenta pública (y sus olvidados antecedentes)

    Fito Páez estrena el video oficial de “Las fuerzas armadas del amor” : velo aquí

    Def Leppard regresa a Chile con Extreme como invitado

    Las definiciones de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en su único debate antes del balotaje en Perú
    Mundo

    Las definiciones de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en su único debate antes del balotaje en Perú

    Irán suspende las conversaciones con EE.UU. en protesta por los ataques israelíes contra Líbano y eleva tensión en Medio Oriente

    Mundial 2026 y brote de ébola: Las medidas de refuerzo sanitario que tomaron los países anfitriones del torneo internacional

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas