Ingeniero de la U. de los Andes con estudios en Harvard es el nuevo gerente general de Papa Johns
La cadena de pizzerías, que opera 172 locales en el país, proyecta abrir 16 nuevas tiendas en 2026 y crear 300 empleos.
Papa Johns Chile anunció a Tomás Lyon como su nuevo gerente general, y la salida de Diego Hurtado en ese cargo, en el marco de un plan de expansión que contempla la apertura de 16 locales y la creación de 300 nuevos puestos de trabajo durante 2026.
La compañía vinculada a Lezo Partners (en 2024 compró el 100% de participación que tenía Nicolás Ibáñez) y que opera 172 tiendas distribuidas entre Arica y Punta Arenas dijo que la incorporación de Lyon es para liderar la ejecución de ese crecimiento.
En un comunicado, la empresa vinculada a Lezo Partners (en 2024 compró el 100% de participación que tenía Nicolás Ibáñez) dijo que Lyon llega al cargo con más de 22 años de trayectoria en consumo masivo.
Trabajó en compañías como Softys, Kraft Foods, LG Electronics y Mondelez International, donde estuvo a cargo de operaciones en Chile y Latinoamérica y lideró la estrategia omnicanal regional.
Es ingeniero comercial de la Universidad de los Andes, MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y cursó un programa de dirección avanzada en Harvard University y el PADE de la Universidad de los Andes.
En los últimos 12 meses, Papa Johns Chile sumó 15 locales a su red. La operación emplea a cerca de 4.000 personas y forma parte de una plataforma regional con presencia en España, Portugal, Costa Rica, Guatemala y Panamá, que en conjunto reúne más de 400 locales.
Según la empresa, Chile cumple un rol clave dentro de esa red por su escala y cobertura territorial.
“Papa Johns ha construido una posición única en Chile y cuenta con una oportunidad extraordinaria para seguir creciendo. Asumo este desafío con entusiasmo y respeto por la historia construida buscando fortalecer la experiencia de nuestros clientes y consumidores, desarrollar aún más a nuestros equipos y continuar expandiendo una operación que combine cercanía, excelencia y crecimiento sostenible”, señaló Lyon.
Como parte del inicio de su gestión, la firma dijo que Lyon recorrerá locales en distintas regiones del país y trabajará junto a los equipos de primera línea. La empresa indicó que el objetivo será conocer en profundidad la operación e identificar oportunidades para continuar la expansión.
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