Ingeniero de la U. de los Andes con estudios en Harvard es el nuevo gerente general de Papa Johns

Papa Johns Chile anunció a Tomás Lyon como su nuevo gerente general, y la salida de Diego Hurtado en ese cargo, en el marco de un plan de expansión que contempla la apertura de 16 locales y la creación de 300 nuevos puestos de trabajo durante 2026.

La compañía vinculada a Lezo Partners (en 2024 compró el 100% de participación que tenía Nicolás Ibáñez) y que opera 172 tiendas distribuidas entre Arica y Punta Arenas dijo que la incorporación de Lyon es para liderar la ejecución de ese crecimiento.

En un comunicado, la empresa vinculada a Lezo Partners (en 2024 compró el 100% de participación que tenía Nicolás Ibáñez) dijo que Lyon llega al cargo con más de 22 años de trayectoria en consumo masivo.

Trabajó en compañías como Softys, Kraft Foods, LG Electronics y Mondelez International, donde estuvo a cargo de operaciones en Chile y Latinoamérica y lideró la estrategia omnicanal regional.

Es ingeniero comercial de la Universidad de los Andes, MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y cursó un programa de dirección avanzada en Harvard University y el PADE de la Universidad de los Andes.

En los últimos 12 meses, Papa Johns Chile sumó 15 locales a su red. La operación emplea a cerca de 4.000 personas y forma parte de una plataforma regional con presencia en España, Portugal, Costa Rica, Guatemala y Panamá, que en conjunto reúne más de 400 locales.

Según la empresa, Chile cumple un rol clave dentro de esa red por su escala y cobertura territorial.

“Papa Johns ha construido una posición única en Chile y cuenta con una oportunidad extraordinaria para seguir creciendo. Asumo este desafío con entusiasmo y respeto por la historia construida buscando fortalecer la experiencia de nuestros clientes y consumidores, desarrollar aún más a nuestros equipos y continuar expandiendo una operación que combine cercanía, excelencia y crecimiento sostenible”, señaló Lyon.

Como parte del inicio de su gestión, la firma dijo que Lyon recorrerá locales en distintas regiones del país y trabajará junto a los equipos de primera línea. La empresa indicó que el objetivo será conocer en profundidad la operación e identificar oportunidades para continuar la expansión.