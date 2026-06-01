No solo triunfa en cancha: Cruzados registra la mayores ganancias entre los clubes de fútbol en el primer trimestre

Futbol, Boca Juniors vs Universidad Catolica Copa Libertadores 2026. El jugador de Universidad Catolica, Fernando Zampedri, celebra durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores contra Boca Juniors realizado en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina. 28/05/2026 Facundo Morales/Fotobaires/Photosport Football, Boca Juniors vs Universidad Catolica 2026 Copa Libertadores Championship. Universidad Catolica player Fernando Zampedri celebrate during a Copa Libertadores Championship group D match against Boca Juniors at Estadio La Bombonera in Buenos Aires, Argentina. 28/05/2026 Facundo Morales/Fotobaires/Photosport

El club deportivo Universidad Católica no solo triunfa en la cancha. La semana pasada el equipo de fútbol superó por 1-0 a Boca Juniors y pasó a octavos de final de la Copa Libertadores, y el viernes Cruzados, su sociedad concesionaria, entregó los estados financieros a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), revelando que fue el club nacional con las mayores utilidades entre enero y marzo de este año, pese a que estas retrocedieron en 12 meses.

Así, la sociedad reportó beneficios por $1.552 millones en el periodo, lo que constituye una baja de 15,8%, mientras su Ebitda creció 17,3%, totalizando $3.072 millones.

Según el análisis razonado, la caída en la última línea se debió “principalmente al mayor cargo por depreciación y amortización producto del inicio operacional del Estadio Claro Arena”.

En concreto, los gastos por depreciación y amortización alcanzaron los $ 1.108 millones, de los cuales el 63,2% corresponde a amortización de pases de jugadores ($ 701 millones), el 34,5% a depreciación del activo fijo ($ 382 millones) y el 2,3% a amortización de la concesión ($ 25 millones).

En tanto, los gastos de administración alcanzaron $ 1.259 millones, un aumento del 45,7% respecto al mismo período del ejercicio anterior.

“El incremento obedece principalmente al mayor nivel de servicios contratados, gastos generales, servicios de seguridad y consumo básico asociados a la operación del Estadio Claro Arena”, indicó la firma.

Los ingresos, por su parte, se expandieron 12%, hasta los $8.791 millones. Los aumentos más relevantes fueron los derechos de TV internacional, que totalizaron $1.326 millones, una subida de 582,4% producto de “la participación de Universidad Católica en la Copa Conmebol Libertadores 2026″, dijo en su análisis razonado.

“Estos efectos fueron parcialmente compensados por la menor recaudación de borderó (-$ 1.182 millones) producto de una menor cantidad de partidos jugados como local durante el trimestre”, agregó.

Azul Azul

A su vez, Azul Azul, sociedad concesionaria del club Universidad de Chile, informó una mejora en su última línea: sus pérdidas disminuyeron desde $454,7 millones, a $106,9 millones.

Sus ingresos crecieron 14% año contra año, totalizando $7.021 millones. Las ventas por borderó se expandieron 5%, mientras que la publicidad cayó 3%. Los derechos de TV avanzaron 4% en el periodo y las ventas por transferencias de pases de jugadores 116%, a $1.101 millones

En su análisis razonado señaló que “durante el 2026 los resultados de la operación mejoraron principalmente producto de la venta de los derechos de los jugadores Emmanuel Ojeda y Matias Sepúlveda”.

Según sus estados financieros, la venta de Sepúlveda a Lanús generó un efecto positivo de $879 millones, mientras que Ojeda, vendido a Huracán, generó $187 millones.

Con relación a los costos de operación, señaló en su análisis razonado que “los costos de organización de partidos sufrieron un aumento por este concepto, producto de las exigencias de seguridad al organizar los partidos en el Estadio Nacional y producto de la reparación de los daños post partidos. Ha experimentado un aumento en los costos de remuneraciones asociado al plantel profesional, todo debido a la conformación de un equipo competitivo para enfrentar los torneos de Copa Sudamericana, Torneo Nacional, Copa Chile y Copa de la Liga”.

Blanco y Negro

En el caso de Blanco y Negro, sociedad concesionaria de Colo Colo, las ganancias atribuibles al controlador llegaron a $981,7 millones en el periodo que va de enero a marzo, un 79,8% menos que los $4.798,9 millones de igual periodo del año pasado.

Los ingresos de la sociedad ascendieron a $13.055,9 millones en los primeros tres meses del año, lo que significó una baja del 11%.

En el informe trimestral de resultados, Blanco y Negro explicó la caída por “un menor ingreso por venta de jugadores respecto del primer trimestre del año 2025 y una disminución de los derechos de televisión por la no competición en torneos internacionales Conmebol y la rebaja mensual de los derechos de televisión nacionales por el aporte que cada club debe realizar a Warner Channel por el juicio que la ANFP perdió en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TLC)”.

“Comparado con el primer trimestre del año 2025, la cifra es menor porque ese año se contabilizaron las ventas de Maximiliano Falcon y Pablo Solari”, detalló Blanco y Negro.

Los ingresos por jugadores vendidos formados en el club sumaron $2.500,5 millones entre enero y marzo del 2026, frente a un ingreso nulo en 2025.

Entre los jugadores formados en el club, este año cedió en US$2,2 millones a Alan Saldivia al Vasco de Gama de Brasil por US$1,2 millones, y a Vicente Pizarro a Rosario Central de Argentina en US$1,6 millones. En el primer trimestre de 2025, no vendió a ningún jugador de su cantera.