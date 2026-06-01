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    Bachelet inicia periplo a China en busca de apoyo para candidatura a la Secretaría General de la ONU

    La exmandataria chilena, en su escala en París, además sostuvo un encuentro con el canciller de Brasil, Mauro Vieira. “Conversamos los principales temas de la agenda global”, dijo la expresidenta.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidenta Michelle Bachelet. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La expresidenta Michelle Bachelet continúa su periplo por el globo en busca de apoyos para su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

    Luego de su paso por Europa, con su participación en Londres del primer debate de aspirantes al máximo cargo del organismo multilateral, y su cita en París con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, en las últimas horas la ex jefa de Estado chilena partió rumbo a China.

    La también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, en su escala en París, además sostuvo un encuentro con el canciller de Brasil, Mauro Vieira.

    Bachelet dio cuenta de esta reunión en sus redes sociales: “En la escala rumbo a China, sostuve en París un grato encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, donde conversamos los principales temas de la agenda global”, escribió en Instagram.

    La cruzada de la expresidenta a la ONU es respaldada por los gobiernos de Brasil y México, luego que el Presidente José Antonio Kast decidió quitar su apoyo, distanciandose de la decisión del su antecesor, Gabriel Boric, que en septiembre de 2025 nominó a Bachelet.

    En su recorrido, la idea de Bachelet es aprovechar su calidad de exjefa de Estado para reunirse con los líderes de las cinco naciones que integran de manera permanente el Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y Rusia.

    Macron fue el primero, pero la exmandataria también apuesta a tener un encuentro con Xi Jinping, de China; Donald Trump, de Estados Unidos; Keir Starmer, del Reino Unido, y Vladimir Putin, de Rusia.

    Más sobre:Michelle BacheletMauro VieiraBrasilChinaONUNaciones Unidas

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