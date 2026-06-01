Kast encabeza fotografía oficial con sus ministros previo a su primera Cuenta Pública

Vina del Mar 1 de junio 2026. Se lleva a cabo la fotografia oficial del Presidente de la Republica junto al Gabinete ministerial, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo; de la comuna de Vina del Mar. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Temprano en la mañana comenzó el movimiento este lunes 1 de junio en la Región de Valparaíso.

Las expectativas parlamentarias y el ajetreo en el Congreso comenzaron a marcar la jornada de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

Con ello, tal como estaba establecido en la agenda para hoy, los secretarios de Estado comenzaron a trasladarse a la Escuela Naval, para luego, en un bus, arribar al palacio presidencial Cerro Castillo.

Todos los ministro llegaron juntos, excepto el titular de Seguridad, Martín Arrau, que se fue escoltado en su cápsula; y el biministro de Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, que llegó anoche a alojar en el recinto junto al Presidente.

Ya cerca de las 10.50 horas los integrantes del equipo ministerial estaban llegando al palacio, para luego, a las 11.00 horas posar junto al Presidente para la fotografía oficial del gabinete.

Ya hecha la fotografía, lo que sigue prosigue ahora es la llegada del Presidente al Congreso, que está prevista para las 11.50 horas.

Kast será recibido por los integrantes de la Comisión de Reja, senadores Juan Luis Castro, Miguel Ángel Becker, Sergio Gahona y Rodolfo Carter, y los diputados Carlos Cuadrado, Leandro Kunstmann, Álvaro Ortiz, Bernardo Salinas y Zandra Parisi.

Además, lo recibirá la Comisión de Pórtico, integrada por los senadores Iván Flores, Loreto Carvajal, María José Gatica, Gustavo Sanhueza, Renzo Trisotti, Miguel Ángel Calisto y Karim Bianchi, y los diputados Andrés Celis, Matías Fernández, Raúl Leiva, Catalina del Real y Marlene Pérez.