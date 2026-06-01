Gasto en inversión se desploma e ingresos se aceleran, las cifras que dejó el informe fiscal de abril

La ejecución fiscal trae consigo noticias mixtas. De acuerdo al informe que publica la Dirección de Presupuestos (Dipres) de abril, los ingresos fiscales subieron fuertemente un 13,2% totalizando $11.594.192 millones.

El desempeño del mes estuvo favorecido por una mejora de la recaudación tributaria, en un contexto marcado por la Operación Renta. No obstante, precisan que “la evaluación del proceso requiere considerar conjuntamente la información de abril y mayo, dado que este último mes concentra la mayor parte de las devoluciones asociadas a la declaración anual de impuestos”.

En menor medida el informe señala que “contribuyeron al crecimiento las mayores rentas de la propiedad vinculadas al litio y las imposiciones previsionales, que mantuvieron el elevado dinamismo observado en los meses recientes”.

José Pablo Gómez y Jorge Quiroz en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, discutiendo la Megarreforma. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Ahora bien, en términos acumulados, los ingresos crecieron 5,4% real anual a abril. Este desempeño continúa explicado principalmente por la tributación de la gran minería privada (GMP10), que aumentó 33,2% real anual e incidió 2,7 puntos porcentuales en el crecimiento de los ingresos totales. El resto del crecimiento provino principalmente de las imposiciones previsionales, las rentas de la propiedad asociadas al litio, otros ingresos y los traspasos de Codelco.

En contraste, la tributación del resto de contribuyentes registró una variación acumulada de -0,1% real anual (incidencia: -0,1 pp.), mejorando respecto al resultado del primer trimestre (-6,1%) debido al resultado positivo parcial de la Operación Renta.

Por el lado del gasto, si bien se desacelera en relación a meses previos, gran parte de ese menor crecimiento se debe a una contracción del gasto de capital, que se relaciona con la inversión pública.

En abril, el gasto presupuestario registró un aumento real de 3,2% anual, por el crecimiento del gasto corriente que fue parcialmente compensado con la caída del gasto de capital.

El gasto corriente (gasto que afecta el patrimonio neto) presentó una expansión real anual de 6,2% en abril, impulsado por subsidios y donaciones y seguido por gasto en intereses, mientras que el gasto de capital (gasto presupuestario en activos no financieros) tuvo una caída real anual de 14,1% en el mes, por la reducción de la inversión y de las transferencias de capital.

En términos acumulados a abril, el gasto creció 1,3% acumulado a abril de 2026, comparado con igual periodo del año anterior, alcanzando $28.248.413 millones.

Este se compone de gasto corriente por $25.169.306 millones y de gasto de capital por $3.079.107 millones. Este resultado obedeció al crecimiento anual de 3,6% del gasto corriente y a la caída de 13,8% del gasto de capital, donde el componente inversión se contrajo 27%.