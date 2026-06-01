FNE aprueba adquisición de aseguradora de vida Principal por Grupo Santander y del negocio de cartón de IP por parte de la familia Matte Izquierdo

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio la semana pasada el visto bueno para que se lleven a cabo dos operaciones de concentración: la compra de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile por parte del grupo Santander y la del negocio de cartones de International Paper en el país por parte de la familia local Matte Izquierdo.

De acuerdo a la ley, ambas operaciones, anunciadas a inicios de este año, debían ser autorizadas por el organismo antimonopolios antes de llevarse a cabo.

El 19 de enero de 2026, el conglomerado financiero español Santander anunció la adquisición del negocio de rentas vitalicias de la estadunidense Principal en Chile representado por la empresa Principal Compañía de Seguros de Vida Chile, operación que, dijo el grupo hispano, “forma parte de su estrategia de soluciones de largo plazo para sus clientes”.

El 2 de marzo, las sociedades Banco Santander S.A., Aquanima Chile S.A. y Teatinos Siglo XXI Inversiones S.A. como compradores y las firmas Principal International de Chile S.A. y Principal International Holding Company LLC notificaron a la FNE de esta operación.

La FNE analizó la operación teniendo en cuenta que sólo se centraría en el área de rentas vitalicias, dado que los restantes negocios de Principal en Chile, como la administración de activos, no fueron incluidos en la operación. Su indagación se focalizó en la posibilidad de que la adquisición provocara efectos anticompetitivos en la provisión de mutuos hipotecarios y de créditos sindicados por parte de los involucrados, lo que desechó.

Y el ente antimonopolios llegó a la conclusión de “descartar que esta operación resultara apta para reducir sustancialmente la competencia de los segmentos analizados”.

A su vez, el 21 de enero las sociedades Empresas Coipsa SpA y Corrupac S.A., controladas por la familia Matte Izquierdo, como compradoras y las firmas IP México Holdings LLC y Cartonajes Unión SL como vendedoras notificaron a la FNE de la adquisición de International Paper Cartones Limitada (IP Cartones), la unidad en Chile de la multinacional forestal norteamericana que hace tres décadas fue accionista de Empresas CMPC.

Grupo Coipsa agrupa negocios de gestión de residuos y venta de materias primas para reciclar a través de su filial Recupac, y de fabricación y comercialización de papel para corrugar a través de Compañía Papelera del Pacífico y Papelera Dos, y fabricación y comercialización de soluciones de embalaje de papel y cartón corrugado a través de Corrupac.

Por su parte, IP Cartones se dedica a la producción y comercialización de soluciones de embalaje de cartón corrugado a nivel nacional.

Al analizar los riesgos de integración vertical y horizontal en el negocio de las cajas de cartón corrugado, la FNE dictaminó que “los resultados del análisis estructural dieron cuenta de que no se superarían los umbrales de concentración” de participación de mercado. De este modo, también concluyó que esta operación no constituye un riesgo de reducción sustancial de la competencia en sus mercados.