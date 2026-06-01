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    Irán suspende las conversaciones con EE.UU. en protesta por los ataques israelíes contra Líbano

    Teherán exige el cese inmediato de las guerras de Israel en Gaza y Líbano, así como la retirada total del Ejército israelí de Líbano, indicó la agencia de noticias semioficial Tasnim.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Un ataque aéreo de Israel destruyó por completo un centro de atención primaria de salud en la ciudad de Maashouq, en el sur de Líbano. Foto: Europa Press

    Irán suspendió las conversaciones con Estados Unidos en protesta por las acciones de Israel en Líbano, informó el lunes la agencia de noticias semioficial Tasnim.

    “Ante la continuación de los ataques del régimen israelí en Líbano, y considerando que Líbano era una de las condiciones previas para un alto el fuego -que ahora se ha violado en todos los frentes, incluido Líbano-, el equipo negociador iraní suspende las conversaciones y el intercambio de textos a través de mediadores”, informó Tasnim.

    Irán exige el cese inmediato de las guerras de Israel en Gaza y Líbano, así como la retirada total del Ejército israelí de Líbano, indicó Tasnim, añadiendo que “hasta que no se satisfaga la posición de Irán y la resistencia sobre estos asuntos, no habrá negociaciones”.

    Tasnim añadió que Teherán y los grupos militantes aliados en la región tienen en su agenda el “cierre total del estrecho de Ormuz y la activación de otros frentes”, incluido el estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur del mar Rojo, donde los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, han lanzado ataques contra embarcaciones que transitan por la zona.

    Durante la misma jornada, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó al Ejército israelí atacar el distrito de Dahieh, en Beirut, un suburbio al sur de la ciudad que constituye un bastión de Hezbolá. Un funcionario israelí declaró a CNN que los planes para atacar Beirut se coordinaron con Estados Unidos.

    Más sobre:IránIsraelLíbanoGazaNetanyahuOrmuzBab el-MandebMundo

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