Colombia: Mandatarios de la derecha latinoamericana felicitan a De la Espriella tras la primera vuelta electoral

Los presidentes de Chile, Argentina y Ecuador, todos ellos de derecha, han felicitado al ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien disputará el acceso a la Casa de Nariño al izquierdista Iván Cepeda tras rozar el 44% de los votos.

A través de un mensaje en redes, José Antonio Kast ha abordado la jornada electoral colombiana, felicitando a De la Espriella “por su gran triunfo”.

“Le deseo el mayor de los éxitos en la segunda vuelta”, ha subrayado el mandatario chileno, destacando que “una Colombia más libre y segura”, como la que a su juicio traería el ganador de la primera vuelta, “es una buena noticia para toda la región”.

Felicito al candidato Abelardo de la Espriella por su gran triunfo en la elección y le deseo el mayor de los exitos en la segunda vuelta. Una Colombia más libre y segura es una buena noticia para toda la región — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) June 1, 2026

Por su parte, Javier Milei también ha querido felicitar tanto a De la Espriella como a los colombianos por una “ejemplar jornada electoral” y ha estimado que el resultado “refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano”.

En concreto, ha resaltado la derrota de Cepeda como “una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho” a Latinoamérica y “a Colombia en especial en los últimos cuatro años”.

“De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las naciones libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, ha concluido el mandatario libertario.

LA LIBERTAD AVANZA



Quiero felicitar a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral.



Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad… — Javier Milei (@JMilei) June 1, 2026

Quien también ha felicitado al ahora principal candidato a la Casa de Nariño ha sido el presidente ecuatoriano, quien ha ensalzado el triunfo de De la Espriella como “una gran victoria”. “Éxitos en la segunda vuelta. El pueblo colombiano necesita un cambio real”, ha declarado Noboa.

Sin embargo, este también ha tenido palabras para el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, que ha asegurado que no acepta los resultados del preconteo electoral que dan la victoria en primera instancia al aspirante del movimiento Defensores de la Patria, y para el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que ha pedido aclarar un supuesto “desfase electoral”.

“Lamentablemente, ser mal perdedor es algo contagioso”, le ha cuestionado Noboa, quien ha atribuido la postura de los políticos del Pacto Histórico colombiano a que el expresidente ecuatoriano Rafael Correa “logró contagiar a otros de la región”.

A Milei, Kast y Noboa se ha sumado el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, si bien este no ha mostrado su apoyo a ninguno de los candidatos, a los que ha felicitado sin nombrarlos ni distinguirlos al tiempo que ha apreciado “la participación cívica durante la jornada electoral”.

Asimismo, y sin aludir tampoco de manera explícita a las denuncias de Petro y Cepeda, el mandatario dominicano ha defendido que la “legitimidad de toda democracia descansa en el respeto a la voluntad soberana de los ciudadanos expresada en las urnas y en las decisiones de las autoridades electorales competentes”. “Ese principio debe preservarse y fortalecerse en todo momento”, ha argumentado.