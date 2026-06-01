Top 6 y el más ganador de la historia de Canadá: Félix Auger-Aliassime, el rival de Tabilo en los octavos de Roland Garros

Alejandro Tabilo (36°) se prepara para disputar los octavos de final de Roland Garros. El chileno superó a la promesa francesa de 17 años Moise Kouamé (318°) y se metió entre los 16 mejores del segundo Grand Slam del año, la mejor actuación de su carrera en un major.

En ese sentido, este lunes 1 de junio, la primera raqueta nacional buscará su paso a cuartos de final cuando se enfrente ante el canadiense Félix Auger-Aliassime (6°), uno de los mejores tenistas del circuito en la actualidad. Clasificó tras vencer a al estadounidense Brandon Nakashima (35°), por 5-7, 6-1, 7-6(4) y 7-6(1).

El norteamericano llegó a la arcilla parisina como el cuarto sembrado del certamen. Sin embargo, al igual que el resto quienes continúan en competencia, busca aprovechar la apertura del cuadro luego de las eliminaciones de nombres potentes como Jannik Sinner (1°) o Novak Djokovic (4°). Esto dejó al cuadro principal sin campeones de Grand Slam, por lo que habrá uno inédito. Actualmente es el segundo máximo favorito, según el escalafón mundial, siendo superado solo por Alexander Zverev (3°).

De hecho, su coronación en un major es su gran objetivo del año: “Estoy llevando la progresión normal en la carrera de un tenista. He ganado varios ATP 250, algunos ATP 500 y, a medida que avance mi carrera, deseo dar ese paso más. Quiero ganar algún Masters 1000 y Grand Slam, espero conseguirlo este mismo año”, aseguró en febrero pasado tras coronarse en el ATP 250 de Montpellier.

“Siento que he mejorado a nivel tenístico, pero también en términos de preparación física. El tenis se ha convertido en un deporte muy explosivo y necesitas estar al 100% para optar a lo máximo. Tengo trabajo por hacer todavía, necesito ser más consistente y sería un buen balance para mí terminar el año disputando las ATP Finals”, añadió.

Dicha consecución también le valió para consolidarse como el tenista con más títulos a nivel individual de la historia de Canadá en la Era Abierta, superando los ocho que ostenta Milos Raonic.

Una irrupción temprana

Su trabajo le ha dado resultados desde temprana edad. Su irrupción en el circuito se dio en 2019, con apenas 19 años, tras un par de años dentro de los 200 mejores. En ese entonces dio el salto al top 100 y rápidamente se metió en los planos estelares. Se configuró como una de las promesas del tenis mundial. Tanto así que a final de año ya rozaba el top 20.

En 2021 superó esa barrera e inició el 2022 dentro del top 10, cuando aún no había cumplido los 22 años, logrando una racha de 16 victorias consecutivas. De hecho, ese mismo año ganó las tres principales competencias por equipos: Copa Davis, ATP Cup y Laver Cup.

En 2023 alcanzó a ser el sexto mejor del mundo antes de tener un bajón que lo hizo descender algunos escalafones. Ese tiempo le valió para lograr cinco títulos, entre los que destacan los tres ATP 500 que tiene en su palmarés (Róterdam 2022 y Basilea 2022 y 2023)

Una dura lesión de rodilla lo frenó en su mejor momento. “Al final estoy bien mentalmente. Soy positivo, sobre todo. He tenido tiempo para estar en casa y entrenar y tratar de mejorar con la rodilla, mirar de dónde viene y también resolver ese problema para el futuro”, aseguró en ese entonces Auger-Aliassime, que ha debido lidiar constantemente con los problemas físicos.

El canadiense retomó su mejor nivel y se volvió a meter en la élite del tenis durante la temporada pasada. En 2025 se impuso en Adelaida, Montpellier y Bruselas, todos torneos 250. En Francia repitió este año para completar sus nueve títulos individuales.

De hecho, en septiembre del año pasado también igualó su mejor actuación en un Grand Slam al llegar a las semifinales del US Open (también lo hizo en 2021).

1-0 versus Tabilo

Auger-Aliassime nació en agosto del año 2000, en Montreal. Curiosamente, a solo 543 kilómetros de Toronto, lugar donde nació Tabilo. Es hijo de un emigrante togolés y una francocanadiense. “Soy hijo de dos culturas y dos religiones, musulmana y católica. Llevo esta diversidad por todo el mundo”, afirmó hace unos años, cuando anunció un proyecto para ayudar gente necesitada en Togo.

Precisamente su progenitor fue quien lo inició en el mundo del tenis. De hecho, fue su primer entrenador hasta que el promisorio tenista comenzó a resaltar más allá de lo común. Su irrupción fue meteórica. Alcanzó el número dos del ranking junior y ganó el US Open de la misma categoría en 2016.

Desde pequeño también idolatró a tenistas como Novak Djokovic y Andy Murray, con quienes después se enfrentó: “De pequeño me gustaban Novak y Andy. Era interesante porque ambos tienen un juego de contragolpe. Sentía que buscaban la manera de ser más astutos que el otro, y tenían muchos peloteos, así que siempre era interesante verlo. Se notaba lo exigente que era físicamente. Era divertido verlos en Grand Slams”, aseguró a la ATP en 2025.

Ahora, Auger-Aliassime se medirá con Tabilo por el paso a los cuartos de final de Roland Garros. El canadiense saca ventaja en el historial, ya que se impuso en el único enfrentamiento entre sí. Fue un doble 6-3 en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái.

Eso sí, el norteamericano se quiere tomar revancha tras abandonar en el Australian Open a principio de año: “El saque me va a ayudar a ganar partidos en los que no me sienta del todo cómodo, ahora le doy la importancia que merece y lo he mejorado. Lo que viví en Australia (abandono en primera ronda) fue el resultado de haber tenido problemas de salud a final de año. No llegué en la mejor disposición posible a los primeros torneos y ha sido una bendición tener dos semanas libres para recuperarme bien y entrenar. Estoy muy contento y aliviado por haber ganado aquí, pero quiero más”, indicó en febrero pasado tras ganar su último título.

El que gane se enfrentará al vencedor del duelo entre el italiano Fabio Cobolli (14°) y el estadounidense Zachary Svajda (85°).