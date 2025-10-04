SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Alejandro Tabilo se despide del Masters 1000 de Shanghái tras caer con Félix Auger-Aliassime

El chileno perdió por parciales de 6-3 y 6-3 en la segunda ronda del certamen chino.

Julián ConchaPor 
Julián Concha

Alejandro Tabilo (74° del ranking ATP) no pudo continuar su camino en el Masters 1000 de Shanghái. El chileno cayó ante el canadiense Félix Auger-Aliassime (13°), por un doble 6-3, en una hora y 27 minutos de juego.

El chileno cerró una gran paso por la gira asiática. Justamente, venía antecedido de 14 triunfos en sus últimos 16 encuentros, incluyendo la obtención de la corona en el ATP 250 de Chengdú, también en territorio chino. Fue el tercer título en la carrera del zurdo.

De esta forma, Tabilo logró ratificar su estatus como la primera raqueta nacional y ascendió nuevamente al puesto 72 del escalafón mundial. También recuperó buenas sensaciones, además de destacar en pista dura.

Fin a una positiva gira asiática

Auger-Aliassime se hizo fuerte desde un comienzo ante el chileno. El duodécimo sembrado en el torneo tuvo su debut ante Tabilo tras aparecer recién en segunda ronda. De hecho, venía de alcanzar las semifinales en el US Open, donde cayó con Jannik Sinner (2°) lo que anticipó el complejo escenario que tendría el nacional.

De hecho, posterior a su participación en el último Grand Slam del año, el canadiense contrajo matrimonio, pero decidió aplazar su luna de miel para clasificar a las Nitto ATP Finals. Su objetivo era tener un buen certamen en Shanghái.

Auger-Aliassime soportó la presión inicial de Tabilo y logró salvar una oportunidad de break del chileno en el sexto game. Sería él quien terminaría quebrando en el siguiente juego. Rompió el servicio del nacional nuevamente para quedarse con el primer set por 6-3.

Jano tuvo oportunidades en la segunda manga, pero no las aprovechó. Tuvo seis chances de break en tres juegos diferentes, pero todas fueron evitadas por el canadiense.

En tanto, Auger-Aliassime estuvo acertado. El norteamericano logró quebrar en el octavo juego para sellar el doble 6-3 en el marcador. Su próximo rival será el neerlandés Jesper de Jong (81°), quien derrotó al checo Jakub Mensik, por 4-6, 7-6(2) y 6-4.

Tras su eliminación en el Masters de Shanghái y el cierre de una positiva gira asiática, Tabilo afrontará el Challenger de Olbia, Italia, que se disputará entre el 13 y el 19 de octubre.

Más sobre:TenisPolideportivoAlejandro TabiloFélix Auger-AliassimeATPMasters 1000Masters 1000 de Shanghái

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un detenido por robo en la autopista General Velásquez en Lo Espejo: sujetos instalaron una barricada con piedras

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

A partir del 6 de octubre: La Florida desalojará a 194 familias del Campamento Dignidad

Proveedores de la salud alertan que deuda del Estado supera los 450 millones de dólares

Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí

Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia revisará sentencia de cárcel contra expresidenta Jeanine Áñez

Lo más leído

1.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

2.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

3.
Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

4.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

5.
Una clasificación insólita: las tarjetas meten a la Roja en octavos del Mundial Sub 20 pese a caer con Egipto

Una clasificación insólita: las tarjetas meten a la Roja en octavos del Mundial Sub 20 pese a caer con Egipto

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga en TV y streaming

Declaran alerta temprana preventiva en el Biobío ante posible formación de trombas marinas

Declaran alerta temprana preventiva en el Biobío ante posible formación de trombas marinas

Un detenido por robo en la autopista General Velásquez en Lo Espejo: sujetos instalaron una barricada con piedras
Chile

Un detenido por robo en la autopista General Velásquez en Lo Espejo: sujetos instalaron una barricada con piedras

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

A partir del 6 de octubre: La Florida desalojará a 194 familias del Campamento Dignidad

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”
Negocios

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”

Ramón Achurra, fruticultor: “Ojalá que esta temporada de la cereza no tengamos el desastre del año pasado”

Inflación y situación del empleo

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025
Tendencias

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Cuál es la “mejor característica nueva” que puede hacer ChatGPT por ti, según un experto en tecnología

La prensa internacional reacciona a la insólita clasificación de la Roja: “Quebraron en llanto, pero...”
El Deportivo

La prensa internacional reacciona a la insólita clasificación de la Roja: “Quebraron en llanto, pero...”

La Roja se defiende tras caer con Egipto: “Obvio que juega bien Chile; date cuenta de cómo sometemos al rival”

El portazo de Ñublense a la UC en la antesala del duelo pendiente por la Liga de Primera

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco

Con la influencia de su madre y de Borges: llega un libro guía sobre la literatura de César Aira

El Gran Gatsby: 100 años de la brillante tragedia americana

Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí
Mundo

Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí

Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia revisará sentencia de cárcel contra expresidenta Jeanine Áñez

Pese a plan de paz: registran nuevos ataques y alrededor de 20 muertos en Franja de Gaza

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile
Paula

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más