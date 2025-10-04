Alejandro Tabilo se despide del Masters 1000 de Shanghái tras caer con Félix Auger-Aliassime

Alejandro Tabilo (74° del ranking ATP) no pudo continuar su camino en el Masters 1000 de Shanghái. El chileno cayó ante el canadiense Félix Auger-Aliassime (13°), por un doble 6-3, en una hora y 27 minutos de juego.

El chileno cerró una gran paso por la gira asiática. Justamente, venía antecedido de 14 triunfos en sus últimos 16 encuentros, incluyendo la obtención de la corona en el ATP 250 de Chengdú, también en territorio chino. Fue el tercer título en la carrera del zurdo.

De esta forma, Tabilo logró ratificar su estatus como la primera raqueta nacional y ascendió nuevamente al puesto 72 del escalafón mundial. También recuperó buenas sensaciones, además de destacar en pista dura.

Fin a una positiva gira asiática

Auger-Aliassime se hizo fuerte desde un comienzo ante el chileno. El duodécimo sembrado en el torneo tuvo su debut ante Tabilo tras aparecer recién en segunda ronda. De hecho, venía de alcanzar las semifinales en el US Open, donde cayó con Jannik Sinner (2°) lo que anticipó el complejo escenario que tendría el nacional.

De hecho, posterior a su participación en el último Grand Slam del año, el canadiense contrajo matrimonio, pero decidió aplazar su luna de miel para clasificar a las Nitto ATP Finals. Su objetivo era tener un buen certamen en Shanghái.

Auger-Aliassime soportó la presión inicial de Tabilo y logró salvar una oportunidad de break del chileno en el sexto game. Sería él quien terminaría quebrando en el siguiente juego. Rompió el servicio del nacional nuevamente para quedarse con el primer set por 6-3.

Jano tuvo oportunidades en la segunda manga, pero no las aprovechó. Tuvo seis chances de break en tres juegos diferentes, pero todas fueron evitadas por el canadiense.

En tanto, Auger-Aliassime estuvo acertado. El norteamericano logró quebrar en el octavo juego para sellar el doble 6-3 en el marcador. Su próximo rival será el neerlandés Jesper de Jong (81°), quien derrotó al checo Jakub Mensik, por 4-6, 7-6(2) y 6-4.

Tras su eliminación en el Masters de Shanghái y el cierre de una positiva gira asiática, Tabilo afrontará el Challenger de Olbia, Italia, que se disputará entre el 13 y el 19 de octubre.