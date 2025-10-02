Alejandro Tabilo avanza con solidez en el Masters de Shanghái

Alejandro Tabilo tuvo un impecable estreno en la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái. El chileno, 72° del ranking ATP, enfrentó este jueves al estadounidense Marcos Giron (48°) en la primera ronda de la competencia y se impuso en dos sets de 6-4 y 6-3 después de una hora y 17 minutos de competencia.

El primer set mostró a dos tenistas seguros con su servicio. Esto se vio reflejado en que hasta el décimo juego no se registraron puntos de quiebre. El primero llegó en el décimo game y fue a favor de la raqueta nacional.

En dicha instancia, Jano llegó a colocarse 15-40 sobre su rival. Si bien, el norteamericano alcanzó a poner el 40-40, esto no fue suficiente para que consiguiera mantener el servicio, por lo que junto al quiebre la raqueta nacional se llevó el primer parcial del partido por 6-4.

En el segundo set hubo movimiento desde más temprano. Ya en el cuarto juego Tabilo anotaba dos oportunidades para arrebatarle el saque a su rival, pero esta vez Giron defendió bien la situación y acabó llevándose el game para ponerse 2-2 iguales.

Sin embargo, en el sexto juego llegó el momento clave del enfrentamiento. Alejandro Tabilo fue contundente y tras dejar en cero a su rival, marcó un nuevo quiebre con el que pasó adelante por 4-2, encaminando la victoria.

Tras ello, el reciente ganador del ATP 250 de Chengdú confirmó el quiebre, dejando en las manos del estadounidense toda la presión para ir en busca de un tercer set.

No obstante, esta opción no llegó. Si bien hubo suspenso, en especial cuando el estadounidense tuvo dos opciones de quebrar, Tabilo se las arregló para recuperarse y sellar el set por 6-3 y conseguir el boleto a la segunda ronda.

Ahora, por el paso a los dieciseisavos de final, el chileno deberá medirse contra el canadiense Félix Auger-Aliassime (13°), quien se inscribió de manera directa en la segunda ronda al ser uno de los mejores sembrados de la competencia.

Un exitoso paso por China

Cabe destacar que este triunfo es parte de los éxitos que ha registrado Alejandro Tabilo en la gira por Asia tras superar un complejo comienzo de año. Hace algunas semanas llegó a la final del Challenger de Guangzhou, perdiendo la definición contra Juan Manuel Cerúndolo, y consiguió sumar su tercer título en el ATP de Chengdú.

“Honestamente, debo considerar todo lo que pasó este año, y por eso pondría este título por sobre todo. He tenido muchas batallas emocionantes, he jugado con grandes jugadores a lo largo de mi carrera, pero por cómo terminó, hay que reflexionar cómo ha sido este año: Me lesioné, volví, gané un par de partidos, me volví a lesionar. Ha habido muchos altibajos, y este partido fue lo mismo”, afirmó, a modo de metáfora, para describir cómo ha sido este último tiempo para él después de levantar el título.

Durante esa etapa fue clave el trabajo realizado con el psicólogo deportivo Pablo Pécora. El profesional argentino cuenta con una vasta experiencia trabajando con otras importantes figuras del tenis como su compatriota Gastón Gaudio y el italiano Fabio Fognini, a quienes encauzó hacia sus etapas de mayor éxito en el circuito.