España no puede ante México y queda al borde de la eliminación en el Mundial Sub 20.

España y México firmaron un empate electrizante 2-2 en el Estadio Nacional, en un duelo decisivo para los intereses del combinado ibérico en el Mundial Sub 20. Desde el pitazo inicial, el cuadro azteca presionó alto, mientras los europeos buscaban ordenar su juego con Paco Gallardo al mando. Los primeros minutos fueron de tanteo, con acercamientos de Iker Bravo y Virgili, pero sin concretar.

A los 33 minutos, el joven Gilberto Mora abrió la cuenta para los mexicanos tras un desajuste defensivo español que dejó solo al delantero frente a Fran González.

La ventaja mexicana golpeó, pero España reaccionó rápido: Pablo García emparejó el marcador antes del descanso con un remate preciso desde la frontal. En la segunda mitad, la Furia Roja tomó más protagonismo y, tras varias oportunidades desperdiciadas, el capitán Iker Bravo puso el 2-1 a los 79 minutos, desatando la euforia de su banca.

Sin embargo, un error defensivo permitió a Gilberto Mora sentenciar el empate a los 87′, dejando a España con un sabor amargo y con la obligación de sumar en el cierre del grupo. El choque estuvo marcado por la intensidad y las revisiones del FVS. Con el empate consumado, el elenco hispano queda con solo un punto en dos jornadas y cierran ante Brasil. México, en tanto, alcanza las dos unidades, y se debe medir ante Marruecos.

Cuba da la sorpresa

En paralelo, Italia y Cuba protagonizaron otro duelo que terminó 2-2, evidenciando la competitividad del grupo. Los peninsulares se adelantaron temprano con un gol de Andrea Natali tras un saque de esquina y amplió la ventaja con Jamal Iddrissou, que aprovechó un centro de Cristian Cama.

Cuba sorprendió a Italia. MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

Pero los americanos no se rindieron. Michael Carnejo descontó y logró el empate final con dos goles desde los doce pasos, a los 70′ y 87′. Los cubanos mostraron carácter, mientras que Italia se vio incómoda en varias transiciones. El trámite del complemento estuvo marcado por la expulsión que sufrió Iddrissou en Italia. El centrodelantero pasó de héroe a villano en cosa de minutos. Con diez hombres, el combinado caribeño creció en el campo de Valparaíso.

El choque dejó a ambos equipos con la sensación de que cualquier error podría costar caro en la fase de grupos. El cuadro centroamericano sumó su primer punto en el certamen, mientras que los europeos quedan con cuatro. Italia ahora jugará ante Argentina, en uno de los duelos más llamativos de la fase, y Cuba buscará dar la sorpresa y la clasificación ante Australia.