El Deportivo

Los detalles de la lesión que saca a Emiliano Ramos del Mundial Sub 20 con la Roja de Nicolás Córdova

El delantero no podrá jugar en lo que queda de certamen planetario. Este miércoles se conocieron las implicancias de su dolencia.

Por 
Matías Parker
 
Lucas Mujica
Los detalles de la lesión que saca a Emiliano Ramos del Mundial Sub 20 con la Roja de Nicolás Córdova. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Emiliano Ramos se pierde lo que queda de Mundial. El delantero, que había sido titular en los primeros dos partidos, salió lesionado en la derrota de la Roja Sub 20 ante Japón. Este miércoles se realizó los exámenes de rigor y, según supo El Deportivo, se trata de un desgarro en el isquiotibial cuya recuperación excede los plazos del certamen planetario.

La escena que encendió las alarmas se produjo al filo del descanso en el Estadio Nacional. Tras un pique por la banda izquierda, Ramos se llevó la mano a la parte posterior del muslo y cayó al césped con evidentes gestos de dolor. Intentó seguir, pero no pudo. Entre lágrimas, abandonó el campo. Chile, que ya sufría ante el empuje nipón, terminó el primer tiempo con diez jugadores. En el complemento, Rodrigo Godoy ingresó en su lugar.

Con apenas 20 años, el ariete irrumpió esta temporada como una de las grandes promesas del fútbol nacional. Su presente en Everton lo llevó incluso a la Selección adulta, donde fue titular en el duelo ante Uruguay por las Eliminatorias. En el proceso juvenil, era considerado un fijo en la oncena de Córdova.

Ramos siendo atendido tras lesionarse. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

“Es una ilusión muy grande. Llevo bastante tiempo en este proceso y vamos a competir de igual a igual con cualquier Selección”, había dicho el ariete en la antesala del torneo. Su ilusión se truncó antes de lo esperado.

Chile, complicado

El partido ante Japón confirmó las dificultades que arrastra la Sub 20. La Roja comenzó presionando alto y complicando a su rival, pero fue perdiendo claridad e intensidad con el correr de los minutos. Sebastián Mella contuvo un penal a Rento Takaoka, pero el conjunto asiático se adueñó del balón y del ritmo. La falta de profundidad y la escasa generación ofensiva volvieron a pasarle la cuenta al elenco nacional.

En el complemento, tras la lesión de Ramos, Chile tuvo una opción clara a través de Willy Chatiliez, pero el delantero no estuvo certero. Japón no perdonó. Rion Ichihara abrió la cuenta desde los doce pasos en los 55’ y Yumeki Yokoyama sentenció el marcador en los 82’, con un remate ajustado que selló el 2-0. La derrota complica el panorama del anfitrión, que ahora está obligado a vencer a Egipto en la última jornada del Grupo A para asegurar su presencia en octavos.

“El partido estuvo parejo, pero fuimos imprecisos en el área. El rival concretó y con dos penales se hace mucho más difícil”, analizó Nicolás Córdova tras el encuentro. Sobre Ramos, el DT reconoció que esperaban la evaluación médica antes de confirmar la magnitud de la lesión. El diagnóstico, finalmente, fue contundente.

La baja de Ramos supone un desafío extra para una Selección que ya arrastraba problemas ofensivos. Su ausencia deja un vacío en la delantera y obliga al cuerpo técnico a rearmar el plan para el decisivo duelo ante Egipto. Chile necesita ganar para mantenerse en el Estadio Nacional y soñar con un cruce favorable en la siguiente fase.

