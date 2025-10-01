Nicolás Córdova destaca a la Roja Sub 20 pese a la derrota ante Japón: “El equipo estuvo a la altura”.

La Roja no pudo ante Japón en el Mundial Sub 20. Luego del encuentro, Nicolás Córdova realizó el análisis. “El partido estuvo parejo, con alguna ocasión para ellos en las contras. Cuando quedamos abajo 1-0 fuimos súper imprecisos dentro del área. La que tiene Pancho normalmente las hace. Es un rival muy complejo”, dijo.

“El equipo estuvo a la altura de competir. A ratos hicimos el juego nosotros y a ratos ellos. Pero el rival concretó. Con dos penales se hace mucho más difícil. En el segundo error, al final, nos costó mucho más. Estábamos con menos fuerza”, añadió.

El entrenador se refirió a la lesión de Emiliano Ramos. “No sabemos que tiene. Mañana se hará exámenes y esperemos en que está. Ojalá no sea nada para largo”, comentó.

La Roja no pudo batir a Japón. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Luego profundizó en el trámite del partido. “El fútbol es errores puntuales y a partir de eso perdemos hoy. El partido estaba parejo. Mucho rato nos bloqueamos ambos equipos. Después de ponerse en ventaja ellos hicieron su negocio y se echaron atrás”, enfatizó.

“Tuvimos muchas casi situaciones. Nos quedaba largo. No estuvimos finos en la parte final. En el primer tiempo el equipo estuvo súper fuerte, sobre todo en los primeros 20 minutos. Pero estábamos en frente de un equipo muy bueno. Japón lleva muchos años trabajando en gran nivel. Debemos ver que es lo que se puede arreglar y hay que preparar el partido que viene”, complementó.

“Los dos partidos han sido parejos. Ninguno ha dominado nada. En todo el Mundial ha sido así, salvo en la goleada de Estados Unidos. Ningún partido ha sido nuestro o del equipo rival. Eso es lo que realmente se ve. Los equipos proponen y van pasando momentos. Si tu no tienes la pelota y te defiendes, es parte del juego. Jugar bien no es solo tirar al arco. Es un montón de cosas, como saber defenderse”, dijo.

Por otro lado, abordó el complejo encuentro de Juan Francisco Rossel, quien erró algunas situaciones claras, y también habló de las eventuales bajas que puede tener Chile para el último partido. “Vamos a hacer una evaluación de quienes están en condiciones para el partido del viernes. Esperemos que con los lesionados no sea nada grave. Rossel es nueve. Él juega ahí, no lo puedo poner en otra posición. Es tan nueve que en el Sudamericano hizo cinco goles”, sentenció.

El DT también habló de los penales que le cobraron a la Roja y al llamado del FVS. “Son penales... es una buena herramienta para no parar el juego constantemente. Me ha gustado la dinámica, pero lamentablemente la hemos tenido en contra”, remarcó.