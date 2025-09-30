SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

No todo es alegría en la U: Gustavo Álvarez genera molestia en Azul Azul por el fallido plan frente a La Serena

A la regencia no le gustó que el adiestrador pusiera un equipo alternativo e hipotecara el cupo a la Copa Libertadores. En la interna, incluso, creen que el DT no seguirá en la temporada entrante por las diferencias que arrastra desde el frustrado fichaje de Eduardo Vargas.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Gustavo Álvarez puso un equipo alternativo ante La Serena. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

El empate conseguido por Universidad de Chile ante La Serena no gustó nada en las oficinas de Azul Azul. Pese a estar conscientes de que la lucha por el título de la Liga de Primera era muy complicada, la distancia con Coquimbo parece insalvable, la dirigencia no se explica por qué Gustavo Álvarez decidió jugar con una oncena alternativa ante los papayeros y menos aún se conformaron con sus explicaciones.

“A medida que vamos avanzando en la llave de la Sudamericana, observo un desgaste físico y emocional, por lo que consideré que no podíamos arriesgar. Estaba planificado así para evitar lesiones y para dar oportunidades a los que no tienen continuidad”, aseguró el adiestrador tras la igualdad.

Sin embargo, esto no le pareció lógico a Michael Clark y compañía ya que, antes del mencionado compromiso, Álvarez les había comunicado que le daría una semana de descanso al plantel y su próximo partido oficial será ante Palestino en tres semanas más (18 o 19 de octubre) y luego vendrá el choque internacional ante Lanús (23 de octubre).

A ello se le agrega que si el objetivo era cuidar a los pilares de la gran campaña internacional que están desarrollando, debió dejar fuera de la convocatoria a la actual figura de los laicos -Lucas Assadi- por la dolencia que venía arrastrando en la semana. “Vengo con una molestia en el hombro, que ahí la he ido trabajando la semana”, confesó el canterano tras ingresar en el entretiempo del cotejo mencionado.

La relación entre Clark y Álvarez no pasa por su mejor momento. Foto: @udechile. Nicolas Maldonado

Ver como se hace prácticamente imposible alcanzar el gran objetivo de este año, dar la vuelta olímpica en el torneo nacional, dolió en las altas esferas de la U. Más aún cuando, según revelan en el CDA, el comportamiento de Álvarez en la semana no fue el habitual, ya que reclamó varias condiciones logísticas que se establecieron en la región de Coquimbo y que estaban acordadas con antelación.

A eso se le agrega que la regencia ve con temor que se pierda también el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores que otorga salir segundo en la liga. Si bien hoy la U posee la primera opción, pues tiene un partido menos (ante Everton) y solo lo separan dos puntos de O’Higgins (41 versus 39), la llave de semifinales de la Copa Sudamericana puede mermar aún más esa aspiración, puesto que jugará con dos rivales directos por el Chile 2 en esos días: Palestino y Universidad Católica.

Por lo mismo, en el directorio, que se realizará este jueves 2 de octubre, se le dejará claro al adiestrador argentino que debe pasar sí o sí a la final de la Copa Sudamericana y no por eso descuidar el torneo con formaciones alternativas. Imposición que seguramente está en los planes de Álvarez, pero que aportarán un antecedente más a un quiebre que ya parece irreparable.

Rotura que comenzó cuando el nacido en Argentina exigió privada y públicamente la contratación de Eduardo Vargas y la concesionaria no llegó a un acuerdo económico con el integrante de la Generación Dorada. Además, consideran algunos directores, el carácter de Álvarez cambió cuando su nombre fue mencionado por Pablo Milad para asumir la banca de la Roja.

Por lo mismo, muchos coinciden en que el DT no seguirá el próximo año en la tienda estudiantil y que se buscará una salida amistosa suceda lo que suceda en lo que resta de la temporada. Eso sí, cualquier conversación pasa por negociar el vínculo laboral que ambas partes sostienen y que dictamina que el argentino tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 y una cláusula de salida de un millón de dólares.

Más sobre:Universidad de ChileU de ChileLa UGustavo AlvarezAzul AzulLiga de PrimeraCopa Sudamericana

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La Autoridad Palestina destaca los esfuerzos “sinceros y decididos” de Trump por la paz

Cómo es el acuerdo de paz para Gaza que Trump presentó junto a Netanyahu

Presión sobre Silva, Repetto y Melo: así será la ruda pelea voto a voto en la Suprema para remover al ministro Antonio Ulloa

Alemania dice que la propuesta de Trump para Gaza “es la mejor oportunidad para poner fin a la guerra”

Corea del Norte rechaza una desnuclearización y dice que sería entregar “la soberanía” y “su derecho a existir”

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

4.
Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

5.
Boric inaugura nuevo Centro de Salud Mental en Maipú y recuerda su internación voluntaria en un hospital psiquiátrico

Boric inaugura nuevo Centro de Salud Mental en Maipú y recuerda su internación voluntaria en un hospital psiquiátrico

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Temblor hoy, martes 30 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 30 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Presión sobre Silva, Repetto y Melo: así será la ruda pelea voto a voto en la Suprema para remover al ministro Antonio Ulloa
Chile

Presión sobre Silva, Repetto y Melo: así será la ruda pelea voto a voto en la Suprema para remover al ministro Antonio Ulloa

Quiénes son los candidatos al Senado por Atacama

Temblor hoy, martes 30 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Clínicas suben el tono por deuda que el Estado mantiene con ellas: “La situación en el sector se ha vuelto crítica”
Negocios

Clínicas suben el tono por deuda que el Estado mantiene con ellas: “La situación en el sector se ha vuelto crítica”

Estudio revela alza de 176% en obligaciones ambientales de proyectos de inversión en una década

CMF responde a las críticas por Ley Fintech y señala que está analizando extender el plazo que pone en vigencia la normativa

Cómo es el acuerdo de paz para Gaza que Trump presentó junto a Netanyahu
Tendencias

Cómo es el acuerdo de paz para Gaza que Trump presentó junto a Netanyahu

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Colombia vence con lo justo a Arabia Saudita en Talca y arranca con el pie derecho en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Colombia vence con lo justo a Arabia Saudita en Talca y arranca con el pie derecho en el Mundial Sub 20

Audax Italiano toma ventaja mínima ante Huachipato y sueña con la final de Copa Chile

Repasa el triunfo de Colombia sobre Arabia Saudita en el Mundial Sub 20 y la goleada de EE.UU. sobre Nueva Caledonia

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Lily James y la cinta sobre la creadora de Bumble: “Soy sensible y quiero aportar honestidad a cada papel”
Cultura y entretención

Lily James y la cinta sobre la creadora de Bumble: “Soy sensible y quiero aportar honestidad a cada papel”

Silvio Rodríguez emociona al Movistar Arena con sus clásicos y su vigencia

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

La Autoridad Palestina destaca los esfuerzos “sinceros y decididos” de Trump por la paz
Mundo

La Autoridad Palestina destaca los esfuerzos “sinceros y decididos” de Trump por la paz

Alemania dice que la propuesta de Trump para Gaza “es la mejor oportunidad para poner fin a la guerra”

Corea del Norte rechaza una desnuclearización y dice que sería entregar “la soberanía” y “su derecho a existir”

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición