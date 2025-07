Gustavo Álvarez emplaza a Azul Azul: “Los mercados son para aprovecharlos; Eduardo Vargas es un jugador que me interesa”

En Universidad de Chile no se rinden por Eduardo Vargas. Pese a que el delantero volvió a Nacional e incluso en Uruguay hablan de que la oferta de la U fue considerablemente baja, Gustavo Álvarez lo quiere para el segundo semestre. “Los mercados son para aprovecharlos; Vargas es un jugador que me interesa. Después están las negociaciones y el presupuesto, pero es un nombre que me interesa mucho. Está en la lista de futbolistas que pretendo traer, pero no es responsabilidad mía”, dijo.

El DT, en esa línea, habló de cuales son las características de Turboman que le llaman la atención, “Está muy bien físicamente. Me parece un mediapunta de excelencia”, remarcó.

De paso, descartó que esta búsqueda sea por tratarse de un futbolista con un pasado histórico en la U. “Con las incorporaciones siempre busco presente. Jugadores que hoy le puedan rendir al equipo”, señaló.

Álvarez no ocultó su intención de contar con Vargas en la U. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

“Nosotros estamos hablando de mejorar el plantel. Mi respuesta empieza con que todos los mercados son para aprovecharlos, para mejorar la jerarquía que se tiene, más en este tipo de club, con tantas obligaciones. Después veremos con cuantos delanteros nos quedamos. El objetivo es mejorar el plantel”, añadió.

Por otro lado, el DT habló de su próximo desafío, ante Guaraní, por la Copa Sudamericana. Este jueves, a las 18 horas, los laicos reciben al cuadro paraguayo en el Estadio Nacional. “Lo primero es que se reduce el margen de error. Cuando de mayor jerarquía es la competencia, pasa eso. Hay que jugar a una intensidad mayor, sostenible en el tiempo. La aspiración siempre es ganar el próximo partido”, comentó.

De paso, se refirió a la victoria que tuvieron el domingo ante Colo Colo, en el Superclásico. El estratega enfatizó en que, pese a tratarse de un partido tradicional, no deben caer un relajo. “Es bueno, pero hay que tener cuidado. No hay que festejar demás. El exceso de celebración genera una euforia que sostenida en el tiempo necesita relajación y nosotros no podemos relajarnos. Festejamos en el vestuario y salimos con la cabeza y el cuerpo en lo que viene”, apuntó.