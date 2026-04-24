Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución. Foto referencial de archivo

Durante este viernes 24 de abril comienza el tercer periodo para enviar la declaración al SII, en el marco del desarrollo de la actual Operación Renta.

De acuerdo al calendario de plazos determinado por el Servicio de Impuestos Internos, la actual fecha permitirá realizar el trámite hasta el 8 de mayo y el pago se facilitará el día 27 del próximo mes.

Cabe recordar que el primer periodo se extendió del 1 al 8 de abril, cuyos depósitos están programados para el 29 de abril.

En tanto, la segunda fecha comenzó 9 de abril y y se extendió hasta el jueves 23, donde las devoluciones se facilitarán el 15 de mayo.

Todos los plazos mencionados corresponden a depósitos, mientras que los pagos mediante cheque estarán disponibles el 29 de mayo.

📌 Organiza tu Operación Renta: anota las fechas clave y recuerda que la devolución, si corresponde, depende del período de declaración, no de un día específico. 🗓️ Revisa el calendario en https://t.co/5PDZieBGPt #OperaciónRenta pic.twitter.com/6KH7uKa4Z0 — SII (@SII_Chile) April 1, 2026

Quiénes deben hacer la declaración de renta

La declaración de renta se realiza en el sitio del SII, donde se requiere ingresar con Clave Tributaria o Clave Única.

Desde el SII se recuerda que deben realizar la declaración de renta de este año quienes se encuentren en las siguientes situaciones:

Con ingresos anuales superiores a $11.265.804, salvo que correspondan a sueldos de un solo empleador

Si se tuvo más de un empleador o pagador

Trabajadores a honorarios que buscan optar a la cobertura parcial de cotizaciones previsionales

Quienes solicitaron el Préstamo Solidario de 2021, donde esta Operación Renta cuenta con el cálculo y pago de la última cuota

Quienes crearon un emprendimiento en 2025 y recibieron ingresos por venta de productos o prestación de servicios

Todas las empresas

Además, se permite presentar la declaración, pese a no estar obligado, si se busca acceder a un beneficio tributario, como la rebaja de intereses por dividendos hipotecarios o el crédito por gastos en educación.