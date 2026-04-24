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    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Este viernes se da inicio a la siguiente etapa para realizar el trámite, de acuerdo al calendario de plazos establecido para este año.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución. Foto referencial de archivo DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Durante este viernes 24 de abril comienza el tercer periodo para enviar la declaración al SII, en el marco del desarrollo de la actual Operación Renta.

    De acuerdo al calendario de plazos determinado por el Servicio de Impuestos Internos, la actual fecha permitirá realizar el trámite hasta el 8 de mayo y el pago se facilitará el día 27 del próximo mes.

    Cabe recordar que el primer periodo se extendió del 1 al 8 de abril, cuyos depósitos están programados para el 29 de abril.

    En tanto, la segunda fecha comenzó 9 de abril y y se extendió hasta el jueves 23, donde las devoluciones se facilitarán el 15 de mayo.

    Todos los plazos mencionados corresponden a depósitos, mientras que los pagos mediante cheque estarán disponibles el 29 de mayo.

    Quiénes deben hacer la declaración de renta

    La declaración de renta se realiza en el sitio del SII, donde se requiere ingresar con Clave Tributaria o Clave Única.

    Desde el SII se recuerda que deben realizar la declaración de renta de este año quienes se encuentren en las siguientes situaciones:

    • Con ingresos anuales superiores a $11.265.804, salvo que correspondan a sueldos de un solo empleador
    • Si se tuvo más de un empleador o pagador
    • Trabajadores a honorarios que buscan optar a la cobertura parcial de cotizaciones previsionales
    • Quienes solicitaron el Préstamo Solidario de 2021, donde esta Operación Renta cuenta con el cálculo y pago de la última cuota
    • Quienes crearon un emprendimiento en 2025 y recibieron ingresos por venta de productos o prestación de servicios
    • Todas las empresas

    Además, se permite presentar la declaración, pese a no estar obligado, si se busca acceder a un beneficio tributario, como la rebaja de intereses por dividendos hipotecarios o el crédito por gastos en educación.

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