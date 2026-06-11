SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Temblor de mediana intensidad se registra en la Región de Atacama

    El movimiento telúrico registrado la madrugada del jueves tuvo su epicentro a 42 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo, de acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Un sismo de magnitud 5,3 se registró la madrugada de este jueves en la Región de Atacama, de acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile.

    El movimiento telúrico ocurrió a la 01.19 horas y tuvo su epicentro a 42 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo, provincia de Huasco.

    De acuerdo con los datos entregados, el temblor se registró a una profundidad de 36 kilómetros.

    Más sobre:SismotemblorAtacamaCarrizal bajo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jaime Campos califica como “show comunicacional” de Boric la transformación de Punta Peuco en un penal para reos comunes

    Petro pide a Trump “no intervenir” en campaña electoral de las presidenciales de Colombia

    Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez por poco más de 650 votos con el 98,2% de actas contabilizadas

    El FBI incauta 13 sitios web que habrían sido utilizados por China para identificar y reclutar trabajadores estadounidenses

    Gobierno activa Código Azul por descenso de temperaturas en la Región Metropolitana

    Macron invita a Egipto, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos a participar en cita del G7 para tratar la guerra de Irán

    Lo más leído

    1.
    “Sueldos protegidos”: diputados de oposición presentan proyecto para asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    “Sueldos protegidos”: diputados de oposición presentan proyecto para asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver México vs. Sudáfrica, el primer partido del Mundial de Fútbol 2026

    Dónde y a qué hora ver México vs. Sudáfrica, el primer partido del Mundial de Fútbol 2026

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Jaime Campos califica como “show comunicacional” de Boric la transformación de Punta Peuco en un penal para reos comunes
    Chile

    Jaime Campos califica como “show comunicacional” de Boric la transformación de Punta Peuco en un penal para reos comunes

    Temblor de mediana intensidad se registra en la Región de Atacama

    Gobierno activa Código Azul por descenso de temperaturas en la Región Metropolitana

    La “batalla cultural” que Quiroz busca dar con la megarreforma: “Aquí hay un cambio de relato”
    Negocios

    La “batalla cultural” que Quiroz busca dar con la megarreforma: “Aquí hay un cambio de relato”

    Hacienda considera PIB de 3,5% al 2030 en decreto fiscal, pero Quiroz afirma que no renuncia a meta prometida de 4%

    Producción de cobre hasta abril cayó 8%, arrastrada por disminución en Escondida, Los Pelambres y El Teniente

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo
    Tendencias

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Remontada histórica: Knicks derrota a Spurs y se acerca a ganar la NBA tras 53 años
    El Deportivo

    Remontada histórica: Knicks derrota a Spurs y se acerca a ganar la NBA tras 53 años

    Derrotas, fracturas y una larga espera por un Grand Slam: el camino de Alexander Zverev hacia el título de Roland Garros

    La candidata Portugal gana con el freno de mano: se despide de sus hinchas con triunfo sobre Nigeria

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”
    Cultura y entretención

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”

    “Empieza con D, Siete Letras”: el exitoso montaje argentino estrena su versión chilena

    Jack White lanza el primer adelanto de su nuevo disco con “Dollar Bill”

    Petro pide a Trump “no intervenir” en campaña electoral de las presidenciales de Colombia
    Mundo

    Petro pide a Trump “no intervenir” en campaña electoral de las presidenciales de Colombia

    Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez por poco más de 650 votos con el 98,2% de actas contabilizadas

    El FBI incauta 13 sitios web que habrían sido utilizados por China para identificar y reclutar trabajadores estadounidenses

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor