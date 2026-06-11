Temblor de mediana intensidad se registra en la Región de Atacama

Un sismo de magnitud 5,3 se registró la madrugada de este jueves en la Región de Atacama, de acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile.

El movimiento telúrico ocurrió a la 01.19 horas y tuvo su epicentro a 42 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo, provincia de Huasco.

De acuerdo con los datos entregados, el temblor se registró a una profundidad de 36 kilómetros.