“Empieza con D, Siete Letras”: el exitoso montaje argentino estrena su versión chilena

Tras su exitoso paso por Argentina, llega a Chile Empieza con D, siete Letras, la aplaudida comedia escrita por Juan José Campanella —director de la película ganadora del Oscar El Secreto de sus Ojos— junto a Cecilia Monti, que conquistó al público trasandino y ahora tendrá su versión local.

La obra está protagonizada por Bastián Bodenhöfer (“Luis”), Marcela del Valle (“Miranda”), César Sepúlveda (personaje sorpresa) y Miyali Irigoin Labbé (“Carmen”), bajo la dirección de Alexis Moreno, fundador de la compañía Teatro La María y una de las figuras más destacadas del teatro chileno contemporáneo.

Ganadora del Premio Martín Fierro a Mejor Dramaturgia, la comedia aborda con humor y sensibilidad una interrogante profundamente humana: ¿es posible volver a empezar cuando la vida te obliga a cambiar de rumbo?

Con humor, sensibilidad y una mirada aguda sobre las relaciones humanas, “Empieza con D, siete Letras” explora los vínculos, las segundas oportunidades y el desafío de reinventarse. La historia sigue el inesperado encuentro entre un médico cardiólogo viudo y una profesora de yoga, quienes, desde mundos muy distintos, deberán enfrentarse a sus pérdidas, anhelos y posibilidades de cambio.

A través de momentos conmovedores, situaciones hilarantes y encuentros inesperados, la obra invita a reflexionar sobre el duelo, la soledad, la necesidad de conectar con otros y las oportunidades que la vida aún nos reserva. Una historia cercana, emotiva y profundamente humana que recuerda que nunca es tarde para volver a empezar.

“Empieza con D, siete Letras”

Teatro Mori Vitactura, desde el jueves 26 de junio en funciones jueves, viernes y sábado a las 20.00 horas.

Entradas a la venta en el siguiente enlace