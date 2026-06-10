“Empieza con D, Siete Letras”: el exitoso montaje argentino estrena su versión chilena
La exitosa obra fue creada por Juan José Campanella, director ganador del premio Oscar por “El secreto de sus ojos". Lee aquí las coordenadas.
Tras su exitoso paso por Argentina, llega a Chile Empieza con D, siete Letras, la aplaudida comedia escrita por Juan José Campanella —director de la película ganadora del Oscar El Secreto de sus Ojos— junto a Cecilia Monti, que conquistó al público trasandino y ahora tendrá su versión local.
La obra está protagonizada por Bastián Bodenhöfer (“Luis”), Marcela del Valle (“Miranda”), César Sepúlveda (personaje sorpresa) y Miyali Irigoin Labbé (“Carmen”), bajo la dirección de Alexis Moreno, fundador de la compañía Teatro La María y una de las figuras más destacadas del teatro chileno contemporáneo.
Ganadora del Premio Martín Fierro a Mejor Dramaturgia, la comedia aborda con humor y sensibilidad una interrogante profundamente humana: ¿es posible volver a empezar cuando la vida te obliga a cambiar de rumbo?
Con humor, sensibilidad y una mirada aguda sobre las relaciones humanas, “Empieza con D, siete Letras” explora los vínculos, las segundas oportunidades y el desafío de reinventarse. La historia sigue el inesperado encuentro entre un médico cardiólogo viudo y una profesora de yoga, quienes, desde mundos muy distintos, deberán enfrentarse a sus pérdidas, anhelos y posibilidades de cambio.
A través de momentos conmovedores, situaciones hilarantes y encuentros inesperados, la obra invita a reflexionar sobre el duelo, la soledad, la necesidad de conectar con otros y las oportunidades que la vida aún nos reserva. Una historia cercana, emotiva y profundamente humana que recuerda que nunca es tarde para volver a empezar.
“Empieza con D, siete Letras”
Teatro Mori Vitactura, desde el jueves 26 de junio en funciones jueves, viernes y sábado a las 20.00 horas.
Entradas a la venta en el siguiente enlace
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