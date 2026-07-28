La hora de Vivanco: exministra ya tiene fecha para entregar su primera declaración en la trama bielorrusa

Desde que estalló el escándalo de la denominada trama bielorrusa, causa penal derivada de las indagaciones administrativas que se hicieron en la Corte Suprema contra la exministra Ángela Vivanco, ella sólo ha entregado su versión de los hechos en distintas entrevistas con medios de comunicación.

En medio de dicha indagación, el equipo que lidera la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, investiga a la exjueza por supuestamente haber recibido sobornos de los abogados Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas para favorecer al consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec (CBM), que se enfrentó con Codelco en un litigio que se ventiló en la Tercera Sala de la máximo tribunal.

De acuerdo con la indagatoria, por la que la exmagistrada estuvo más de 130 días en prisión preventiva en la cárcel de San Joaquín, habría recibido dineros de los citados abogados a través de su expareja Gonzalo Migueles, generando que la estatal tuviera que desembolsar sumas millonarias en favor de CBM. Pese a ello, tanto Vivanco como los distintos penalistas que la han representado durante el proceso judicial han descartado que haya actuado de manera irregular.

Ahora se acerca el momento en que por primera vez Vivanco entregará su versión formalmente a los investigadores.

Tras salir de prisión preventiva, como publicó La Tercera hace unas semanas, la defensora penal pública que la representa, Patricia Alvarado, requirió autorización al tribunal para que la exjueza pudiese realizarse una serie de chequeos médicos, para que pudiera visitar a su madre, y también elevó una solicitud al Ministerio Público para que se fijara día y hora a fin de aportar su testimonio como imputada.

Luego de días de espera, la respuesta llegó. De acuerdo con antecedentes recabados por este medio, se acordó que la declaración de Vivanco se realizará el próximo miércoles 5 de agosto en dependencias del OS7 de Carabineros en la comuna de Providencia .

La diligencia tendrá lugar, entre otras cuestiones, luego de que hace algunos días Migueles declarara por segunda vez ante los investigadores. Según consta en el expediente de la causa, el pasado 22 de julio se le trasladó desde Capitán Yáber hasta el mencionado recinto en Providencia previa solicitud del fiscal Andreas Kusch, tal como había sucedido anteriormente el 23 de abril.

Además, la declaración de Vivanco tendrá lugar justo en la previa a la audiencia programada para el 13 de agosto, donde no sólo se discutirá la modificación de las medidas cautelares de Lagos -quien además podría volver a declarar ante un juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago-, sino que también una nueva ampliación del plazo de investigación.

Santiago 17 de marzo 2026. En el septimo juzgado de garanta se lleva a cabo la reformalizacion en el marco de la investigacion conocida como Trama bielorrusa. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Vivanco ante la Fiscalía

De acuerdo con diferentes intervinientes en esta causa, la declaración de Vivanco se posiciona como una diligencia clave. Si bien ella podría optar por seguir guardando silencio, hay altas expectativas en lo que podría decir.

En primer lugar, según fuentes consultadas, la exjueza deberá atender consultas sobre cómo se llevó a cabo la vista de los recursos de CBM contra Codelco, ya que distintos testigos han sostenido en sus declaraciones que ella podría haber adelantado tanto el análisis como la resolución de las acciones emprendidas por dicha firma. De hecho, tanto exsupremos como ministros aún en ejercicio han sostenido que es absolutamente anormal que un recurso se viera y se fallara con tanta rapidez.

De igual forma, la exministra tendría que responder sobre el vínculo que mantenía con la oficina que Lagos y Vargas lideraban, al igual que por las razones por las que no se habría inhabilitado para resolver la contienda contra Codelco.

Asimismo, intervinientes en el proceso sostienen que los fiscales tendrían que consultarle por las declaraciones de Lagos y de Migueles, ya que ambos han hecho mención a ella en sus comparecencias.

En el marco de la primera declaración que entregó Lagos, la que fue declarada nula tras las alegaciones de su defensor, el imputado evidenció que sí habían pagado a la entonces jueza para que favoreciera a la firma que representaban. Aunque luego él negó haber hecho cualquier tipo de gestión irregular que involucrara a la influyente exmagistrada.

Por su parte, Migueles sostuvo que él recibió fondos provenientes de la oficina de Lagos, aunque negó que esto se lo hubiese comentado a su entonces pareja.