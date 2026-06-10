Trama Bielorrusa: rechazan adelantar revisión de cautelares de Lagos en la previa a audiencia de Vargas y Migueles

La defensa de Eduardo Lagos Herrera, encabezada por el abogado Marcelo Abujiar, ha insistido en que hay una serie de elementos que justifican el cambio de medida cautelar de su representado.

Por lo mismo, y a pesar de que el 28 de mayo pasado la Corte de Apelaciones de Santiago había confirmado la determinación del 7° Juzgado de Garantía de Santiago respecto de mantener a Lagos Herrera en prisión preventiva, el penalista volvió a requerir el 2 de junio audiencia de revisión de medidas cautelares.

Aún cuando sólo habían transcurrido cinco días de la citada determinación del tribunal de alzada capitalino, Abujiar esgrimió que existían “nuevos antecedentes” que permitían sustentar la petición. Junto con ello, requirió que se fijara audiencia para una nueva declaración judicial del imputado en la denominada Trama Bielorrusa.

Considerando la proximidad de la petición con la resolución anterior, el tribunal accedió a fijar audiencia, pero para dos meses más, para mediados de agosto. Declinó, en ese sentido, habilitar la audiencia fijada para mañana jueves a efectos de que se pudieran hacer las alegaciones, por lo que en dicha instancia sólo se revisarán las cautelares de los coimputados Mario Vargas y Gonzalo Migueles.

“Como se pide se fija audiencia de revisión de prisión preventiva que pesa sobre el imputado Carlos Eduardo Lagos Herrera para el día 13 de agosto de 2026, a las 09:00 horas, (...) Teniendo presente que en fecha reciente fue revisada su medida cautelar y confirmada la decisión por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que por lo demás la agenda del tribunal ya se encuentra determinada en cuanto a la extensión de las jornadas, no ha lugar a discutir lo solicitado en la audiencia fijada respecto de coimputados para el 11 de junio próximo, y estese a lo resuelto”, se lee en la resolución de la jueza Pilar Ahumada.

No conforme con el resultado, Abujiar repuso insistiendo en que para la fecha fijada su representado ya habrá completado nueve meses tras las rejas en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

“La fijación de una audiencia de revisión de medidas cautelares para un imputado privado de libertad, con un plazo de más de 45 días, genera una afectación concreta y objetiva al derecho de libertad de mi representado, quien ha manifestado en todo momento su adhesión y colaboración al presente proceso", expresó la defensa.

Pese a ello, el tribunal mantuvo su postura y descartó nuevamente la petición, rechazando la reposición. Se confirmó, eso sí, que durante la jornada del 13 de agosto Lagos Herrera podrá volver a declarar.

“Teniendo presente que la medida cautelar fue mantenida en audiencia efectuada el día 15 de mayo de 2026 y confirmada por el tribunal de alzada el día 28 del mismo mes, que inclusive el plazo establecido por el legislador para la revisión de oficio de la medida cautelar es más extenso que aquel que transcurriría de mantenerse la fecha para audiencia previamente fijada, no ha lugar a la reposición deducida", resolvió el 9 de junio el juez Cristián Azócar.