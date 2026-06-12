Ángela Vivanco sale de prisión preventiva tras 133 días e insiste en su inocencia: “Quiero defenderme en un juicio justo”

Poco antes de las 18.00 horas de este viernes, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco dejó en Centro Penitenciario Femenino (CPF) Santiago de San Joaquín.

La otrora vocera del máximo tribunal permanecía en prisión preventiva desde el 30 de enero, tras su formalización en la llamada trama bielorrusa.

Atendiendo motivos de salud y la situación de su madre, la Corte de Apelaciones de Santiago optó por revocar esa medida cautelar y otorgarle arresto domiciliario total.

“Una persona de mi edad, una persona con mis condiciones de salud, una persona que hace meses no tiene ningún contacto con los coimputados y que es una persona que siempre ha estado disponible para la Fiscalía y también para el tribunal, evidentemente no soy una persona que se pueda catalogar de peligro para la sociedad. Al contrario, soy una persona que quiere colaborar. Yo quiero defenderme en un juicio justo”, manifestó.

La exjueza confirmó que va a prestar declaración ante la Fiscalía de Los Lagos e insistió en su inocencia.

“Cuando fui ministra procedí siempre con honorabilidad y con rectitud, y eso es lo que espero demostrar. Y para eso existen los juicios, y para eso existen las condiciones dadas para poder rendir pruebas”, aseguró.

Vivanco cumplirá su arresto total en un departamento que arrendó su pareja, Gonzalo Migueles y espera solicitar al tribunal los permisos respectivos por exámenes médicos y para visitar a su madre, de 86 años y con daño neurológico.

“Ha sido un periodo muy duro para mí, para mi familia. No es fácil estar encerrado. Es complicado también para una persona que tiene la salud que tengo yo”, afirmó la exmagistrada de 63 años, explicando que padece un cáncer y debe realizarse exámenes que no se pueden hacer en el hospital penal.