Tras más de cuatro meses en la cárcel: Corte de Santiago acoge apelación de Ángela Vivanco y dicta arresto domiciliario total

La mañana de este viernes la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la apelación presentada por la defensa de la exjueza Ángela Vivanco respecto de la determinación del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que había decidido mantener la prisión preventiva que le fue impuesta tras ser formalizada en la trama bielorrusa.

La decisión se produce a más de cuatro meses de que la exjueza ingresara a dependencias de la cárcel de mujeres de San Joaquín, hasta donde se le trasladó luego de su detención hacia fines de enero pasado. En concreto, pasó un total de 133 días privada de libertad.

Por determinación del tribunal de alzada capitalino, la exmagistrada ahora podrá permanecer en arresto domiciliario total.

De acuerdo con antecedentes recabados por este medio, dicha disposición la cumpliría en un departamento que le arrendó su exesposo en la Región Metropolitana.

“La prisión preventiva siempre tiene ciertos requisitos, no solamente el hecho de que se discuta si existe o no delito. Eso efectivamente se va a discutir en un juicio oral. Nosotros creemos en la inocencia de nuestra representada, pero eso es un tema de fondo que se va a discutir en su momento”, sostuvo la abogada de Vivanco, la defensora penal pública Patricia Alvarado.

Junto con ello, la profesional precisó: “Aquí lo importante era discutir si ella (Ángela Vivanco) constituye un peligro o no, tanto para la sociedad como para los fines del procedimiento, o si había peligro de fuga. Y la Corte consideró que no se justificaba en este caso”.

En medio de las alegaciones que la defensa había presentado, se hizo presente que la imputada no reviste peligro, que se encuentra aquejada por una serie de patologías, que no ha mantenido controles médicos y que, además, ya se encuentra totalmente alejada de la Corte Suprema, donde supuestamente cometió los delitos que se le imputan.

Cabe hacer presente que, durante esta jornada, continúa la audiencia de revisión de medidas cautelares del coimputado en la causa Mario Vargas, en el Séptimo Juzgado de Garantía.