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    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    El hallazgo podría ayudar a explicar cómo se fragmentó el antiguo supercontinente Gondwana y cómo se comporta actualmente la capa de hielo antártica.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años. Foto: Terry Wilson

    Bajo los kilómetros de hielo que cubren la Antártida se esconde un mundo que los científicos apenas comienzan a comprender.

    Ahora, una investigación reveló la existencia de una gigantesca estructura geológica enterrada en la Antártida Oriental, una formación que habría permanecido oculta durante millones de años y que podría contener claves sobre la historia profunda del planeta.

    El descubrimiento fue realizado por un equipo internacional liderado por el geofísico Egidio Armadillo, de la Universidad de Génova, cuyos resultados fueron publicados en la revista científica Nature Geoscience.

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    ¿Qué descubrieron los investigadores?

    Los investigadores identificaron una enorme provincia geológica compuesta por cerca de 30 cuencas interconectadas bajo el hielo antártico.

    La estructura se expande hacia la costa con una forma similar a un abanico abierto, una configuración tan extensa que abarca una porción significativa de la Antártida Oriental.

    La formación fue denominada ”Provincia de Cuenca en Forma de Abanico de la Antártida Oriental” (EAFBP, por sus siglas en inglés).

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    Según revelan los científicos, podría haberse originado antes de la fragmentación de Gondwana, el supercontinente que hace cientos de millones de años agrupaba a gran parte de las masas terrestres actuales.

    Según los científicos, esta antigua estructura habría creado una zona de debilidad en la corteza terrestre que posteriormente pudo contribuir a la separación entre la Antártida y Australia.

    Pero su influencia no pertenecería únicamente al pasado: también podría seguir afectando el comportamiento de la gigantesca capa de hielo que cubre el continente.

    La importancia de este hallazgo

    Comprender el terreno oculto bajo la Antártida es fundamental para los investigadores.

    El hielo no permanece inmóvil, sino que fluye lentamente como un enorme glaciar, y su movimiento está condicionado por la forma del lecho rocoso que se encuentra debajo.

    Por ello, conocer con mayor precisión la topografía subglacial ayuda a mejorar las proyecciones sobre la evolución futura de los hielos antárticos.

    El hallazgo surgió mientras los científicos intentaban reconstruir cómo se vería la Antártida Oriental si todo el hielo desapareciera.

    Para ello combinaron datos de radar, gravedad, magnetismo y estudios sísmicos con modelos que consideran el llamado “rebote isostático”, fenómeno por el cual el terreno se elevaría si dejara de soportar el enorme peso de la capa de hielo.

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    Al analizar esos mapas reconstruidos, los investigadores detectaron un patrón sorprendente.

    Muchas de las cuencas subglaciales parecían extenderse desde un mismo punto cercano al Polo Sur, formando una disposición radial a escala continental.

    La geometría observada coincide con un proceso tectónico conocido como extensión rotacional, en el que la corteza terrestre se expande hacia afuera desde un punto de pivote, de manera similar a un abanico que se abre.

    Este mecanismo podría explicar no solo la formación de las cuencas, sino también el origen de algunas de las estructuras montañosas ocultas más impresionantes del continente, como las montañas subglaciales de Gamburtsev y parte de las Montañas Transantárticas.

    Aunque todavía quedan interrogantes sobre cuándo y cómo ocurrió exactamente este proceso, el estudio ofrece una nueva ventana hacia un paisaje ancestral enterrado bajo el hielo durante millones de años.

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