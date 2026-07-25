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    Trump reivindica libertad de expresión en Cena de Corresponsales que había sido aplazada tras disparos

    El presidente de Estados Unidos recordó el intento de ataque que provocó la suspensión del evento original y afirmó que este "fue un asalto contra nuestra propia democracia”. Además, apuntó a su posible candidatura para las elecciones presidenciales de 2028.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su regreso a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Foto: @WhiteHouse en X.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó su regreso a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca para recordar el intento de ataque que provocó la suspensión de su anterior edición y aseguró que la violencia política “no cambiará” el sistema democrático estadounidense, al tiempo que destacó las medidas de seguridad adicionales adoptadas por su Administración.

    En la cita de la noche de este viernes, Trump afirmó que la reanudación del evento representa una respuesta al episodio ocurrido meses atrás, que calificó como un “ataque” contra la democracia estadounidense.

    “El intento de asesinato masivo en el Washington Hilton fue un asalto contra nuestra propia democracia”, apuntó el líder republicano ante periodistas, políticos y miembros de su Gobierno.

    El mandatario señaló que aquella noche evidenció la necesidad de reforzar la protección de las autoridades y agradeció la actuación del Servicio Secreto y de los cuerpos de seguridad presentes en el acto. En particular, elogió al agente Víctor Gonzales, quien resultó herido durante la intervención contra el atacante.

    En este país creemos en la libertad de expresión. Resolvemos nuestras diferencias no con balas, sino con debates abiertos y firmes”, declaró, insistiendo en que ningún agresor armado debe alterar el funcionamiento político del país.

    El magnate neoyorquino reivindicó también la capacidad de respuesta de EE.UU. frente a las amenazas internas y catalogó el regreso de la cena como un símbolo de resistencia institucional.

    “El espectáculo debe continuar”, sentenció, recuperando una frase que, según explicó, había utilizado tras el ataque del pasado 26 de abril para defender la celebración del acto.

    Durante su intervención, Trump intercaló mensajes políticos con referencias a sus planes en materia de seguridad nacional, deteniéndose especialmente en la construcción de nuevas infraestructuras en la Casa Blanca.

    En esa línea, defendió la creación de un nuevo complejo subterráneo y de un salón de baile protegido, que, a su juicio, permitirán mejorar la seguridad de los próximos mandatarios.

    “Lo estoy construyendo para el futuro”, argumentó, en respuesta a las críticas de quienes consideran que el proyecto está diseñado para su propio uso. Según explicó, las instalaciones incluirán elementos de protección avanzados y supondrán una mejora estratégica para la residencia presidencial.

    El mandatario también vinculó estas medidas con la creciente preocupación por la seguridad de las autoridades de EE.UU. e insistió en que la experiencia del atentado fallido pone de manifiesto la necesidad de contar con mayores sistemas de protección.

    A su vez, el inquilino de la Casa Blanca volvió a ofrecer señales de una posible candidatura para las elecciones presidenciales de 2028, a las que legalmente no se podría presentar debido a que la Constitución estadounidense limita a dos el máximo de mandatos.

    De hecho, Trump se colocó un gorro con el lema “Trump 2028″ y advirtió de que ya ha ganado tres veces, y volverá a hacerlo “para una cuarta”, aunque, oficialmente, solo venció en dos, pero continúa alegando que el triunfo de su predecesor, Joe Biden, en 2020 fue “manipulado”.

    El presidente Donald Trump anuncia su intención de volver a presentarse para un cuarto mandato en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Foto: @WhiteHouse en X.

    “Estoy agradecido al compartir mis intenciones de presentarme para un cuarto mandato para ser el presidente de Estados Unidos. Lo voy a volver a hacer. Se me da bien esto de presentarme”, señaló.

    Asimismo, el jefe de Estado norteamericano aprovechó la ocasión para arremeter contra parte de los medios de comunicación y acusó a algunos periodistas de mantener una actitud deliberadamente hostil hacia su persona.

    “A veces realmente creo que algunos de ustedes no me quieren”, manifestó, antes de cuestionar los datos sobre la cobertura negativa de su presidencia.

    Frente a esto, volvió a utilizar uno de sus argumentos habituales contra sus adversarios políticos o figuras de la escena mediática y cultural, si bien el eje central de su discurso estuvo en la defensa de la libertad de expresión, la seguridad presidencia y la respuesta institucional ante la violencia política.

    En el ámbito internacional, en tanto, Trump hizo una breve referencia a su reciente visita a China, al comparar los proyectos de infraestructura estadounidenses con grandes instalaciones extranjeras, y aseguró que la nueva construcción que planea en la Casa Blanca será “algo que ningún país tiene”.

    Entre bromas, la intervención del presidente estadounidense dejó entrever también un tono de reconciliación puntual con la prensa, a la que agradeció su presencia pese a sus frecuentes enfrentamientos con algunos medios.

    Es así como destacó la labor de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y reconoció el papel de sus dirigentes en la reorganización de la cena tras agresión de abril.

    “Esta noche volvemos a reunirnos para responder a ese ataque despreciable con una determinación absoluta”, señaló después del evento en una publicación en redes sociales, en la que después insistió en que su país no debe permitir que la violencia política condicione el debate público.

    Más sobre:Donald TrumpCena CorresponsalesIntento asesinatoLibertad de expresiónNuevo mandatoPeriodistasMundo

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