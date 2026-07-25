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    Detienen a taxista prófugo desde hace un año por abuso sexual en contra de su propia hija en Estación Central

    El hombre de 56 años mantiene un amplio prontuario policial y será puesto a disposición de la justicia a primera hora de este sábado.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Taxista prófugo por abuso sexual detenido mientras trabajaba como conductor en Estación Central.

    Un taxista que se mantenía prófugo de la justicia desde hace un año por el delito de abuso sexual fue detenido por personal de Carabineros durante la tarde de este viernes, en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

    La aprehensión se produjo en la intersección de las calles Ruiz Tagle y Obispo Javier Vásquez, en el sector de terminales de buses, mientras conducía un taxi para una empresa de transportes, y esperaba a una pasajera.

    Las diligencias investigativas desarrolladas por efectivos de la Sección de Búsqueda de Prófugos dependiente del SEBV incluyeron vigilancia, lo que permitió dar con el paradero del sujeto de 56 años, quien se mantenía prófugo desde hace 12 meses, tras una orden de detención emanada del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

    El acusado mantenía una orden de detención vigente por el delito de abuso sexual cometido en contra de una niña de 14 años, los que ocurrieron durante el año 2021. Cabe señalar que la víctima es la propia hija del pervertido, la que al momento del abuso tenía 12 años.

    La teniente Savka Herrera, del departamento SEVB, señaló que “se logró la detención de un sujeto de 56 años de nacionalidad chilena, quien se encontraba prófugo de la justicia desde hace un año, manteniendo una orden vigente por el delito de abuso sexual a menor de 14 años”.

    El detenido mantiene un amplio prontuario con antecedentes penales, y será pasado a control de detención a primera hora de este sábado 25 de julio.

    Más sobre:NacionalAbuso sexualTaxistaEstación CentralPolicial

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