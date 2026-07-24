Un frente con río atmosférico: los sectores que serán afectados por las últimas lluvias de la semana

Un nuevo sistema frontal llegará a Chile durante la madrugada de este sábado 25 de julio acompañado por un río atmosférico .

Este fenómeno dejará precipitaciones principalmente en la zona centro-sur y sur del país, según el pronóstico del meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton.

Se trata del segundo de una seguidilla de tres sistemas frontales previstos para esta semana.

El especialista explicó que, a diferencia del tren de sistemas que afectó al país la semana pasada, esta vez las bajas presiones llegarán “un poquito más separadas” .

Río atmosférico

Pese a ello, advirtió que el fenómeno estará asociado a un río atmosférico de intensidad moderada.

“ Vamos a tener un río atmosférico de categoría dos a tres; eso quiere decir que no será tan malo, pero dejaría algún grado de afectación más local , con mayor intensidad en las precipitaciones”, señaló.

Un frente con río atmosférico: los sectores que serán afectados por las últimas lluvias de la semana. Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Los sectores que estarán bajo mayor atención

Leyton indicó que l a principal preocupación estará en la costa de la Región de Los Ríos, especialmente en los alrededores de Corral y Valdivia .

Según explicó, esas zonas ya registraron afectaciones durante el primer sistema frontal de esta serie, por lo que el nuevo evento podría reforzar las lluvias.

“Nuestra atención se centrará en la costa de la Región de Los Ríos, en los alrededores de Corral y Valdivia, porque el primer evento de esta sucesión dejó afectación y el segundo sistema reforzará la actividad que ya está presente ”, afirmó.

El meteorólogo agregó que el monitoreo también estará puesto sobre la zona centro-sur y sur del país, donde se concentrarán las precipitaciones durante el sábado.

Además, adelantó que el domingo ingresará un tercer sistema frontal que “podría proyectarse hacia la zona central del país” .

Aunque descartó un escenario similar al de la semana pasada, recordó que el evento anterior estuvo marcado por una sucesión de sistemas frontales y un río atmosférico de categoría 4.

Por su parte, el previsto para este fin de semana será de menor intensidad, aunque con posibilidad de lluvias más intensas de forma localizada.