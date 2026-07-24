Autoridades anuncian nuevas medidas para fortalecer seguridad vial en la ruta a Farellones

Esta jornada, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) junto a Obras Públicas (MOP), la Municipalidad de Lo Barnechea, la Subsecretaría de Turismo y Carabineros de Chile, establecieron una serie de medidas para mejorar los flujos vehiculares hacia y desde Farellones y así, fortalecer la seguridad vial del sector.

Así, se decidió ampliar el horario de funcionamiento restringido hasta el cierre de la temporada invernal, estableciendo un régimen unidireccional de la vía:

Subida desde las 08:00 hasta las 13:00 horas.

Bajada desde las 15:00 hasta las 20:00 horas.

La medida tiene como objetivo principal prevenir los siniestros en la ruta G-21 así como también hacer más expedito la circulación de vehículos más grandes con viraje más amplio, como son los buses que trasladan a turistas.

“Lo más importante es resguardar la seguridad vial de todas las personas. Sabemos que la ruta a Farellones es una vía muy transitada en esta época, lo que nos compromete a tomar medidas extraordinarias para evitar siniestros y mejorar la accesibilidad de todo tipo de vehículos”, explicó al respecto el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna Rueda.

En esta línea, la autoridad indicó que tendrán a disposición fiscalizadores del ministerio quienes, junto con efectivos de Carabineros, estarán velando por el cumplimiento de la unidireccionalidad de la vía.

Asimismo, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, destacó que las medidas implementadas ”buscan dar más seguridad y orden".

“Por eso, hacemos un llamado a los turistas que visitan la nieve a planificar sus viajes y respetar los horarios, porque un buen turismo también es un turismo responsable”, señaló.

Desde la Seremia de la RM del Ministerio de Obras Públicas en tanto informaron que las rutas de acceso al sector cordillerano se encuentran transitables y con monitoreo permanente, resguardando la conectividad entre las distintas comunas y localidades de la zona.

Sumado a esto, también indicaron que tienen a disposición maquinarias y equipos operativos en puntos estratégicos para atender oportunamente cualquier contingencia que pudiera afectar la circulación, así como también se reforzará la coordinación con Carabineros para que –en caso de ser requerido- se adopten medidas adicionales para contribuir al óptimo funcionamiento de la ruta.