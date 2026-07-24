Ministra de Salud y cardenal Chomali visitan albergue en Independencia y buscan impulsar la vacunación

La ministra de Salud, May Chomali, en compañía de su hermano y el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, visitaron este viernes el albergue de emergencia dispuesto por la Municipalidad de Independencia.

Durante su visita, los hermanos almorzaron con los residentes e incluso se dieron tiempo para cantar, además de compartir junto a los albergados. Además, la jefa de la cartera sanitaria abordó el tema de la vacunación y acompañó a las enfermas mientras estas inoculaban a algunas personas contra la influenza.

Aún queda invierno y si bien el proceso de inmunización registra un avance del 77,90% de la población objetivo, existen grupos que aún se encuentran lejos de la meta del 80% establecida por las autoridades sanitarias. Por ejemplo, los menores entre seis meses y cinco años tienen una cobertura del 63,04% y las personas mayores de 60 años, un 61,91%.

El albergue de Independencia

De acuerdo al Ministerio de Salud, la residencia se encuentra funcionando desde el pasado 17 de julio, respondiendo a la necesidad de abrigo y alimentación de personas en situación de calle que pudieran verse vulneradas en el marco del sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país.

En esta caso, la implementación por parte del municipio de Independencia se realizó en coordinación operativa con equipos del Programa Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social.

Además, el albergue cuenta con un cuarto de enfermería, donde una tens realiza procedimientos de primeros auxilios a los albergados, articulando con el municipio la derivación a establecimiento de salud de algún usuario o usuaria del albergue, si fuese necesario.

Actualmente registra 79 personas ocupando las instalaciones, de las cuales 72 son hombre y siete mujeres, encontrándose una de estas últimas en etapa temprana de embarazo.

El ingreso a los albergues es voluntario, pudiendo además cualquier ciudadano utilizar el Fono Calle 800 104 777, opción 0, para informar sobre personas en situación de calle que requieran asistencia, de manera que los equipos especializados puedan ofrecerles traslado y atención.