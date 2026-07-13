SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Efecto vacaciones: circulación viral retrocede, aunque las consultas de mayores de 65 años siguen al alza

    Aunque los indicadores muestran un respiro, especialistas advierten que el regreso a clases podría impulsar un nuevo aumento de la circulación viral durante las próximas semanas. En ese contexto, inisisten en la vacunación, especialmente para los grupos de riesgos: menos de un año y mayores de 60.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    El invierno entró en su fase más intensa: mañanas frías, temperaturas bajo cero y varios sistemas frontales en el horizonte, lo que configura un escenario perfecto para la propagación de virus respiratorios. Eso sí, los últimos reportes muestran que, tras varias semanas al alza, la actividad viral comenzó a retroceder.

    De acuerdo al último informe del Ministerio de Salud, durante la Semana Epidemiológica 26, entre 28 de junio al 4 de julio, la positividad de las muestras alcanzó un 47,9%, inferior a la registrada en la semana anterior (51,4%). ¿La explicación? Según el mismo reporte de las autoridades sanitarias, es resultado de las vacaciones de invierno, pues el periodo analizado coincide con los últimos días sin clase que tuvieron los escolares.

    Alexis Kalergis, inmunólogo, académico UC, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII), afirma que este descenso tiene varias explicaciones.

    “Probablemente estamos entrando en una fase de descenso de la temporada invernal de virus respiratorios. Esto ocurre luego de varias semanas de intensa circulación, particularmente de influenza A y, posteriormente, de influenza B. Entre los factores que pueden explicar este cambio están la reducción progresiva de personas susceptibles tras el peak epidémico, el efecto de la campaña de vacunación contra la influenza y las variaciones estacionales propias de estos virus. Sin embargo, es importante destacar que la circulación persiste y que aún existe riesgo de enfermedad grave en los grupos más vulnerables”, detalla el experto.

    Allan Mix, director del Programa de Especialidad en Medicina de Urgencia UDP, explica que “nos encontramos en un momento de gran circulación viral. Aunque es posible que el peak ya haya ocurrido, aún estamos en una fase de la mitad de la curva. Todavía nos quedan un par de semanas de alta demanda. Vale la pena destacar que el año pasado hubo dos grandes peaks de circulación viral, por lo que este año debemos tener una conducta expectante”.

    De acuerdo al balance de las autoridades sanitarias, el virus predominante es la Influenza A con el 24,7% de los casos detectados, proporción inferior a la registrada la semana anterior (25,9%), afectando principalmente a las personas mayores de 65 años, quienes se encuentran entre los grupos con menor avance en la cobertura de vacunación.

    Le sigue la Influenza B con el 21,6% del total de las muestras positivas -inferior a lo registrado la semana anterior (22,8%)- y en tercer lugar, se encuentra el Rinovirus con un 18% del total de casos.

    Virus en la red

    En el red pública, las cifras también dan cuenta de una baja en todo tipo de consultas, desde ambulatorias hasta las que requieren cuidados de mayor complejidad: el 33,1% de las atenciones fue por causa respiratoria, un 3,7% inferior respecto de la semana anterior (36,8%). Las atenciones de urgencia por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas registraron una disminución del 13,8% respecto de la semana previa. Y las hospitalizaciones, también mostraron una baja correspondiente al 7,3% respecto de la semana previa.

    Con todo, Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno del Minsal, advirtió que esta baja no se observa de manera uniforme en todos los grupos de la población: “Si bien, gran parte de los grupos etarios registraron también una tendencia a la baja, tanto en atenciones como en hospitalizaciones por causa respiratoria, son las personas de 65 años y más quienes mantuvieron una tendencia al alza en este componente. Por una parte, en las atenciones por causa respiratoria, aumentaron en un 5,7% respecto a la semana anterior y en el caso de las hospitalizaciones por causa respiratoria aumentaron en un 2,8 %”.

    Mix, quien también es el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, coincide que “efectivamente las consultas en urgencias infantiles disminuyeron en el periodo de vacaciones, sin embargo este comportamiento no tiene impacto en la demanda de pacientes adultos. Las urgencias de adulto son las que se han visto más sobredemandadas, con gran cantidad de pacientes en espera de camas y de atención”.

    En la red privada, el panorama es muy similar. Luis Herrada, jefe de Urgencia de la Clínica Universidad de los Andes, cuenta que “las consultas presentan sus mayores peaks de atención en personas entre 15 y 64 años. Sin embargo, siempre hay que recordar que los extremos de la vida, es decir, los menores de un año y las personas mayores de 65 años, son quienes revisten mayor gravedad y generan una carga asistencial mucho más alta para el sistema. En ese aspecto, lo que estamos viendo hoy es una alta carga de consultas de pacientes con cuadros más leves, principalmente entre los 15 y 64 años”.

    El experto también anticipa que durante esta y la próxima semana podría registrarse un aumento en el volumen de consultas, asociado al regreso a clases y al incremento de los contagios entre los escolares. Agrega que será clave observar cómo evoluciona la circulación de los virus respiratorios, especialmente la influenza A y el comportamiento de la influenza B.

    En ese contexto, los expertos llaman a no dejar la vacunación de lado. Si bien el proceso de inmunización contra la influenza registra un avance general del 77,24%de la población objetivo, existen grupos que aún se encuentran lejos de la meta del 80% establecida por las autoridades sanitarias ante la llegada de la época más dura. Por ejemplo, los menores entre seis meses y cinco años tienen una cobertura de 62,11%y las personas mayores de 60 años un 61,52%.

    Más sobre:SaludCirculación viralInfluenzaFríoContagioUrgencias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hijo de Héctor Llaitul deberá cumplir casi 16 años de cárcel como responsable de dos ataques incendiarios en La Araucanía

    Paulina Núñez llama a los senadores del PPD a respetar acuerdo por megarreforma e insta a nueva reunión con Alvarado y Quiroz

    Bank of America sube cálculo del PIB de Chile con la megarreforma y atribuye a 40 horas y salario mínimo los problemas en mercado laboral

    Centro médico de Atacama tramitaba bonos falsos de Fonasa: fraude superó los $260 millones

    Eventual regreso de Steinert al gobierno desata críticas en el oficialismo

    “Cuánta soberbia”: FA reprocha dichos de Quiroz para tratar de cerrar polémica con el PPD por el megaproyecto

    Lo más leído

    1.
    Desalojo de “Fuerza Guerrera”: autoridades alistan demolición de estructura sólida de megatoma de San Antonio

    Desalojo de “Fuerza Guerrera”: autoridades alistan demolición de estructura sólida de megatoma de San Antonio

    2.
    Padre de Magnolia reactiva causa contra madre de la menor por secuestro y apuesta por extraditarla de Paraguay a Chile

    Padre de Magnolia reactiva causa contra madre de la menor por secuestro y apuesta por extraditarla de Paraguay a Chile

    3.
    Discípula de Silva Bascuñán, con pasado DC y de larga trayectoria académica: quién es María Pía Silva, la nueva presidenta del TC

    Discípula de Silva Bascuñán, con pasado DC y de larga trayectoria académica: quién es María Pía Silva, la nueva presidenta del TC

    4.
    “Las 40 horas están en peligro”: exministras Vallejo y Jara alertan por eventual cambio a jornada de hasta 52 horas

    “Las 40 horas están en peligro”: exministras Vallejo y Jara alertan por eventual cambio a jornada de hasta 52 horas

    5.
    Gobierno reporta 1.174 extranjeros expulsados tras séptimo vuelo de repatriación

    Gobierno reporta 1.174 extranjeros expulsados tras séptimo vuelo de repatriación

    6.
    Un niño fallecido y una menor desaparecida: lo que se sabe del trágico incendio que afectó 12 viviendas en Colina

    Un niño fallecido y una menor desaparecida: lo que se sabe del trágico incendio que afectó 12 viviendas en Colina

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Servicios

    Rating del domingo 12 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 12 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    PGU aumentará a partir de septiembre: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto y cómo solicitarla?

    PGU aumentará a partir de septiembre: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto y cómo solicitarla?

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

    Hijo de Héctor Llaitul deberá cumplir casi 16 años de cárcel como responsable de dos ataques incendiarios en La Araucanía
    Chile

    Hijo de Héctor Llaitul deberá cumplir casi 16 años de cárcel como responsable de dos ataques incendiarios en La Araucanía

    Paulina Núñez llama a los senadores del PPD a respetar acuerdo por megarreforma e insta a nueva reunión con Alvarado y Quiroz

    Rating del domingo 12 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Bank of America sube cálculo del PIB de Chile con la megarreforma y atribuye a 40 horas y salario mínimo los problemas en mercado laboral
    Negocios

    Bank of America sube cálculo del PIB de Chile con la megarreforma y atribuye a 40 horas y salario mínimo los problemas en mercado laboral

    Gobierno incluye en el proyecto de adaptabilidad laboral para el turismo cambios a la ley de 40 horas

    Tribunal confirma fallo a favor de eléctrica Alto Maipo en arbitraje contra la principal mina del grupo Luksic

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico
    Tendencias

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Mano de Dios, “animales”, bloqueos de FIFA y las Malvinas: el clásico Argentina vs. Inglaterra enciende el Mundial 2026
    El Deportivo

    Mano de Dios, “animales”, bloqueos de FIFA y las Malvinas: el clásico Argentina vs. Inglaterra enciende el Mundial 2026

    Alexander Sorloth recibe amenazas de muerte tras la eliminación de Noruega del Mundial

    El desafiante mensaje de Joe Cole antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra: “A Messi hay que mandarlo a dormir”

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo
    Tecnología

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    El conmovedor adiós de Laura Dern a Sam Neill, su compañero en Jurassic Park
    Cultura y entretención

    El conmovedor adiós de Laura Dern a Sam Neill, su compañero en Jurassic Park

    “No me asusta morir”: los últimos años de Sam Neill entre la vuelta a Jurassic Park y sus memorias

    Michel Houellebecq y la eutanasia en Francia: “Comenzó con compasión y terminará con contabilidad”

    ¿Qué hay detrás del crimen de la política británica Ann Widdecombe, partidaria del Brexit y conversa al catolicismo?
    Mundo

    ¿Qué hay detrás del crimen de la política británica Ann Widdecombe, partidaria del Brexit y conversa al catolicismo?

    Dictan el veredicto del primer caso de corrupción del kirchnerismo: Condenan a cinco años de cárcel a De Vido por el caso Skanska

    Canciller de Francia se suma a las críticas a Rajoy: “Es estupidez, racismo o las dos”

    El legado de Ignacia
    Paula

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas