Efecto vacaciones: circulación viral retrocede, aunque las consultas de mayores de 65 años siguen al alza

El invierno entró en su fase más intensa: mañanas frías, temperaturas bajo cero y varios sistemas frontales en el horizonte, lo que configura un escenario perfecto para la propagación de virus respiratorios. Eso sí, los últimos reportes muestran que, tras varias semanas al alza, la actividad viral comenzó a retroceder.

De acuerdo al último informe del Ministerio de Salud, durante la Semana Epidemiológica 26, entre 28 de junio al 4 de julio, la positividad de las muestras alcanzó un 47,9%, inferior a la registrada en la semana anterior (51,4%). ¿La explicación? Según el mismo reporte de las autoridades sanitarias, es resultado de las vacaciones de invierno , pues el periodo analizado coincide con los últimos días sin clase que tuvieron los escolares.

Alexis Kalergis, inmunólogo, académico UC, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII), afirma que este descenso tiene varias explicaciones.

“Probablemente estamos entrando en una fase de descenso de la temporada invernal de virus respiratorios. Esto ocurre luego de varias semanas de intensa circulación, particularmente de influenza A y, posteriormente, de influenza B. Entre los factores que pueden explicar este cambio están la reducción progresiva de personas susceptibles tras el peak epidémico, el efecto de la campaña de vacunación contra la influenza y las variaciones estacionales propias de estos virus. Sin embargo, es importante destacar que la circulación persiste y que aún existe riesgo de enfermedad grave en los grupos más vulnerables”, detalla el experto.

Allan Mix, director del Programa de Especialidad en Medicina de Urgencia UDP, explica que “nos encontramos en un momento de gran circulación viral. Aunque es posible que el peak ya haya ocurrido, aún estamos en una fase de la mitad de la curva. Todavía nos quedan un par de semanas de alta demanda. Vale la pena destacar que el año pasado hubo dos grandes peaks de circulación viral, por lo que este año debemos tener una conducta expectante”.

De acuerdo al balance de las autoridades sanitarias, el virus predominante es la Influenza A con el 24,7% de los casos detectados, proporción inferior a la registrada la semana anterior (25,9%), afectando principalmente a las personas mayores de 65 años, quienes se encuentran entre los grupos con menor avance en la cobertura de vacunación.

Le sigue la Influenza B con el 21,6% del total de las muestras positivas -inferior a lo registrado la semana anterior (22,8%)- y en tercer lugar, se encuentra el Rinovirus con un 18% del total de casos.

Virus en la red

En el red pública, las cifras también dan cuenta de una baja en todo tipo de consultas, desde ambulatorias hasta las que requieren cuidados de mayor complejidad: el 33,1% de las atenciones fue por causa respiratoria, un 3,7% inferior respecto de la semana anterior (36,8%). Las atenciones de urgencia por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas registraron una disminución del 13,8% respecto de la semana previa. Y las hospitalizaciones, también mostraron una baja correspondiente al 7,3% respecto de la semana previa.

Con todo, Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno del Minsal, advirtió que esta baja no se observa de manera uniforme en todos los grupos de la población: “Si bien, gran parte de los grupos etarios registraron también una tendencia a la baja, tanto en atenciones como en hospitalizaciones por causa respiratoria, son las personas de 65 años y más quienes mantuvieron una tendencia al alza en este componente. Por una parte, en las atenciones por causa respiratoria, aumentaron en un 5,7% respecto a la semana anterior y en el caso de las hospitalizaciones por causa respiratoria aumentaron en un 2,8 %”.

Mix, quien también es el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, coincide que “efectivamente las consultas en urgencias infantiles disminuyeron en el periodo de vacaciones, sin embargo este comportamiento no tiene impacto en la demanda de pacientes adultos. Las urgencias de adulto son las que se han visto más sobredemandadas, con gran cantidad de pacientes en espera de camas y de atención”.

En la red privada, el panorama es muy similar. Luis Herrada, jefe de Urgencia de la Clínica Universidad de los Andes, cuenta que “las consultas presentan sus mayores peaks de atención en personas entre 15 y 64 años. Sin embargo, siempre hay que recordar que los extremos de la vida, es decir, los menores de un año y las personas mayores de 65 años, son quienes revisten mayor gravedad y generan una carga asistencial mucho más alta para el sistema. En ese aspecto, lo que estamos viendo hoy es una alta carga de consultas de pacientes con cuadros más leves, principalmente entre los 15 y 64 años”.

El experto también anticipa que durante esta y la próxima semana podría registrarse un aumento en el volumen de consultas, asociado al regreso a clases y al incremento de los contagios entre los escolares. Agrega que será clave observar cómo evoluciona la circulación de los virus respiratorios, especialmente la influenza A y el comportamiento de la influenza B.

En ese contexto, los expertos llaman a no dejar la vacunación de lado. Si bien el proceso de inmunización contra la influenza registra un avance general del 77,24%de la población objetivo, existen grupos que aún se encuentran lejos de la meta del 80% establecida por las autoridades sanitarias ante la llegada de la época más dura. Por ejemplo, los menores entre seis meses y cinco años tienen una cobertura de 62,11%y las personas mayores de 60 años un 61,52%.