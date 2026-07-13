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    Sociedad nacida entre una empresa chilena y francesa presenta proyecto energético en Atacama por US$900 millones

    El "proyecto Central de Bombeo Atacama" contempla una capacidad equivalente a ocho horas de generación continua y estará ubicado en la comuna de Caldera, Región de Atacama.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La chilena Susterra y la francesa Hyvity presentaron el proyecto Central de Bombeo Atacama ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia). La iniciativa considera una inversión estimada de US$900 millones y se ubica en la Región de Atacama.

    Central de Bombeo Atacama SpA, firma en conjunto con la chilena dedicada al desarrollo de infraestructura para la transición energética y el desarrollador francés especializado en las centrales de bombeo, en su Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) explicaron que el proyecto se encuentra localizado en la comuna de Caldera.

    En detalles técnicos, la obra contempla una capacidad de hasta 450 MW y un almacenamiento de 3.600 MWh, lo que permitiría inyectar energía de manera estable al sistema durante un período de hasta ocho horas.

    “Con esto se busca aprovechar los excedentes de generación renovable —principalmente solar— durante el día, almacenando energía mediante el bombeo de agua desalinizada desde un embalse inferior de 4,8 millones de m³ hacia un embalse superior, para luego generar electricidad en horarios de mayor demanda o menor disponibilidad renovable", dijo la sociedad en un comunicado.

    El proyecto considera dos embalses con una altura bruta cercana a los 380 metros, un sistema de tuberías de 2,5 kilómetros, casa de máquinas, subestación eléctrica y obras de conexión al sistema eléctrico.

    Durante su construcción, el proyecto considera una mano de obra promedio de 733 personas y una mano de obra máxima de 1.480 personas. En operación, los puestos de trabajo promedio bajan a 15 personas y el máximo llega a 30 empleos.

    Según el EIA, se espera que las obras comiencen en el primer semestre del 2027 y estén listas el 1.er semestre del 2031.

    “Su emplazamiento se ubica en una zona estratégica para la transición energética del norte de Chile, conectada al nudo Cardones, uno de los puntos de mayor relevancia del Sistema Eléctrico Nacional, y próxima a una de las zonas con mayor potencial de nuevos proyectos mineros del país”, dicen desde la firma respecto a su ubicación.

    Sobre las características del proyecto, la firma explica que las centrales de bombeo (Pumped Storage Hydro, PSH) “son una tecnología probada a nivel internacional y complementaria al desarrollo de baterías”.

    “Su principal aporte está en la capacidad de entregar almacenamiento de mayor duración, inercia y servicios esenciales para la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico. Actualmente, existen más de 200 GW de capacidad instalada en operación en el mundo y más de 240 GW de nuevos proyectos en construcción, principalmente en China, India, Europa, Estados Unidos y Australia”, explican.

    La iniciativa contempla una vida útil superior a 80 años y “busca contribuir a reducir los vertimientos de energía renovable, fortalecer la seguridad del suministro eléctrico y acelerar la descarbonización de la matriz energética chilena”.

    Más sobre:EnergíaEmpresasSusterraHyvity

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