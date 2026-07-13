Cámara Chileno-Alemana renueva su directorio y Gabriele Lothholz repite en la presidencia

La Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (AHK Chile) renovó su directorio para el período 2026-2027 y Gabriele Lothholz, socia y presidenta ejecutiva de VOXKOM, fue ratificada en la presidencia de la institución para un segundo mandato.

La mesa directiva quedó integrada, además, por Enrique Celedón, director de GKD LatAm, como primer vicepresidente; Juan Pablo Wilhelmy, socio director de PPU Chile, como segundo vicepresidente, y Alicia Domínguez, socia de Impuestos y líder de Minería y Energía de EY Chile, como tesorera.

Según informó la Cámara, el directorio está integrado por representantes de diversos sectores productivos. La institución señaló que sus integrantes velarán, durante los próximos años, por el cumplimiento del propósito institucional de AHK Chile, promoviendo espacios de colaboración, el intercambio de conocimiento y la vinculación entre empresas, instituciones y actores del ecosistema empresarial chileno-alemán.

“Con este directorio, que combina la experiencia de quienes continúan con la energía de las nuevas incorporaciones, seguiremos impulsando vínculos que generen valor, promuevan la innovación y contribuyan al desarrollo sostenible de nuestras empresas socias y de ambos países”, señaló la presidenta de la Cámara", dijo Gabriele Lothholz.

La Asamblea General de Socios, realizada en el Aula Magna de la Universidad del Desarrollo, contó con la presencia del Biministro de Economía y Minería, Daniel Mas , y de la Embajadora de Alemania en Chile, Susanne Fries-Gaier.