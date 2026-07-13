Director de PF Alimentos cede a Canal 13 marca “Socios de la Parrilla” y cierran conflicto

La batalla legal por el nombre del programa de televisión que protagonizan el actor Jorge Zabaleta y el animador Francisco Saavedra llegó a su fin. La disputa en torno a la propiedad intelectual de la marca se cerró luego de que el director y gerente comercial corporativo de PF Alimentos, Sergio Barrientos, decidiera ceder los derechos del registro a la estación televisiva.

“El precio de la cesión de los derechos de la marca individualizada en la cláusula segunda de este documento es de $1.000 y que los cedentes declaran haber recibido a su entera y total satisfacción”, consignó el contrato de cesión de derechos de marca comercial y licencia de marca comercial referida a la marca Socios de la Parrilla entre Sergio Hernán Barrientos a Canal 13 SpA.

Canal 13 inscribió la marca el 9 de septiembre de 2021. El programa comenzó a emitirse por televisión el 9 de enero de 2022 y Barrientos inscribió la marca el 17 de enero de ese mismo año.

El registro de la marca N° 1.384.596 permite la operación de restaurantes, pizzerías, sandwicherías, cafeterías, bares, pubs y salones de té.

Canal 13, representado por el abogado Ricardo Montero de Silva, se desistió de la demanda de nulidad a raíz del acuerdo sostenido con Barrientos y tras concluir que “no hay elementos suficientes para sostener que el registro fue obtenido de mala fe”

El epílogo de la controversia se materializó de manera expedita. Cinco días después de que Pulso PM publicara el artículo en el que salía a la luz pública el conflicto entre el ejecutivo y Canal 13 en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), las partes lograron un acuerdo que desactiva el proceso de nulidad en curso.

El hito clave de este armisticio legal se concretó el pasado 8 de julio. A través de un contrato formal, Barrientos, representado en el acto por el abogado Rodrigo Puchi Zurita del estudio Beuchat, Barros & Pfenniger, transfirió a Canal 13 SpA la totalidad de los derechos sobre la marca comercial “Socios de la Parrilla”. El traspaso corresponde específicamente al registro número 1.384.596 en la clase 43, la cual ampara servicios gastronómicos como restaurantes, bares, cafeterías y preparación de alimentos.

Como contrapartida para sellar el entendimiento, Canal 13, representado por Ricardo Montero Castillo, otorgó al ejecutivo de PF Alimentos una concesión para seguir explotando la denominación. Según estipula el contrato, esta licencia de uso de marca tiene un límite estricto: fue otorgada por un plazo improrrogable o desde la firma del instrumento, y su validez rige única y exclusivamente dentro del territorio nacional.

“Dicha licencia es otorgada por el plazo de un año desde la firma del presente instrumento, la cual se extiende para su uso dentro del territorio nacional”, consignó el contrato firmado entre las partes y al que tuvo acceso Pulso.

Cabe recordar que la estación privada había iniciado esta ofensiva argumentando que el registro obtenido por Barrientos en diciembre de 2022 inducía a error a los consumidores y afectaba los derechos de la señal sobre un programa altamente conocido en el mercado nacional. La situación resultaba particularmente llamativa dado que el propio titular de la marca impugnada ejerce un alto cargo en PF Alimentos, empresa cuya marca “Receta del Abuelo” es uno de los principales auspiciadores del espacio televisivo.

Respuesta

El director de PF Alimentos, Sergio Barrientos, cuenta con la asesoría legal del estudio Beuchat, Barros & Pfenniger, en particular del abogado Rodrigo Puchi.

Consultado sobre las razones para ceder la marca a C13 y si la decisión respondió al posible daño reputacional que pudo ocasionar el caso, Barrientos respondió:

“Bajo ninguna circunstancia fue una decisión motivada por un tema reputacional. La marca no iba a ser utilizada por mi parte, porque el proyecto gastronómico que se había conversado en su momento finalmente no se materializó y yo ya no necesitaba la marca”.

“El canal desistió de la nulidad porque en los últimos días conoció antecedentes que no tenía a la vista. Entre ellos, que su equipo legal no se opuso al registro dentro del plazo correspondiente y que existía una muy buena relación con el equipo del programa y con la productora. Esos elementos fueron relevantes para que el canal desistiera de la demanda y para que pudiéramos encontrar una salida razonable entre las partes”.

“Cuando uno revisa el documento de desistimiento presentado ante Inapi, se reconoce que no hubo elementos para sostener que el registro se hubiera obtenido de mala fe. Yo actué correctamente, con información pública, conforme a la ley, como siempre he actuado”, sostuvo.

“Por eso, no corresponde que el equipo legal del externo al canal intente transformar esto en un cuestionamiento personal hacia mí. Si existía un plazo legal para oponerse al registro y ese plazo venció sin que se presentara oposición, ese era un problema entre ellos y su cliente. Lo que no corresponde es trasladar ese error a mi actuación, cuando mi solicitud fue pública, se hizo en tiempo y forma, y cumplió con todos los requisitos legales”, cerró.