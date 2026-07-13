Hijo de Héctor Llaitul deberá cumplir casi 16 años de cárcel como responsable de dos ataques incendiarios en La Araucanía

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dio a conocer este lunes su sentencia en contra de Pelantaro Llaitul Pezoa y otros cuatro integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) condenados por su responsabilidad en dos ataques incendiarios ocurridos durante 2022 en La Araucanía.

De acuerdo a la resolución, el menor de los hijos del líder de la CAM Héctor Llaitul, deberá cumplir casi 16 años de cárcel.

Fiscalía de La Araucanía

El fiscal César Schibar, jefe del Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía de La Araucanía explicó que “respecto de los cinco imputados, se impuso una condena de más de 14 años de privación de libertad. Y respecto de los coimputados, Pelantaro Llaitul y de Juan Carlos Mardones, se establecieron penas de más de 16 años de presidio efectivo”.

Los hechos se produjeron el martes 22 de noviembre de 2022.

Esa madrugada, un grupo de sujetos armados irrumpió en el fundo San Luis de Lautaro para intimidar a los trabajadores e incendiar tres camiones y maquinaria forestal.

Mientras mantenían a una víctima retenida en una camioneta, se dirigieron a un campamento forestal para incendiar inmuebles y luego huir del lugar.

Llaitul Pezoa fue detenido esa misma jornada en Galvarino. Tenía 18 años.

Fue formalizado junto a Luis Guillermo Menares Chañilao, Luis Darío Fuenzalida Eneros, Jorge Andrés Caniupil Coña y Juan Carlos Mardones Sáez, todos integrantes de la CAM, quedando en prisión preventiva desde entonces.

En mayo de 2024, la Fiscalía de La Araucanía presentó acusación, solicitando penas en torno a los 70 años de cárcel para los integrantes del grupo.

A fines de junio, se les condenó como autores de los delitos consumados de incendio reiterado, hurto en concurso con secuestro simple y hurto.

“Nosotros estamos conformes con el trabajo realizado por parte de la Fiscalía en conjunto con la Policía. Es una cantidad de años importantes, son 16 y 14 aproximadamente, por lo tanto estamos conformes. Debemos analizar el texto de la sentencia de forma íntegra a fin de analizar el motivo jurídico de las recalificaciones realizadas”, manifestó el fiscal Schibar.

El persecutor precisó que la diferencia en las condenas obedece a que a Llaitul y a Mardones se les condenó además por el porte de las municiones que tenían en su poder en el momento de su detención.

“Se les imputó el delito de incendio reiterado, atacaron a dos facciones o faenas forestales en distintas comunas, resultaron quemadas distintos vehículos y, en uno de estos casos, un campamento forestal. Además, se les condenó por el delito de secuestro respecto del conductor de una de las camionetas, el hurto de uno de estos vehículos y, en el segundo de los ataques, se les condenó además por el hurto de especies que se encontraban en el interior de dicho predio, en este caso motosierras y algunas desbrozadoras. Además del porte de municiones”, detalló.

En ambos ataques, dejaron mensajes a nombre de la CAM.