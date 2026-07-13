SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    El Dr. Norihiro Goto, quien codirigió el trabajo, declaró: “Nuestro estudio supone un paso hacia el desarrollo de terapias que bloqueen la propagación del cáncer en sus fases más tempranas”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación. Foto: referencial.

    Un equipo de científicos de Weill Cornell Medicine y el Instituto Tecnológico de Massachusetts ha identificado un elemento clave que podría facilitar la propagación del cáncer colorrectal al hígado.

    De acuerdo a los investigadores, la pérdida de GATA6 —un factor de transcripción que controla la activación y desactivación de genes— puede reprogramar las células del cáncer colorrectal, transformándolas en estados más primitivos y adaptables que les permiten diseminarse al hígado y formar nuevos tumores.

    Comprender cómo las células cancerosas adquieren la capacidad de metastatizar podría revelar nuevas formas de detener este proceso mortal, sostienen los autores.

    Su estudio fue publicado a finales de junio en la revista especializada Cell Stem Cell.

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación. Foto: referencial.

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse

    Los investigadores explicaron que, en condiciones normales, GATA6 actúa como un “guardián de la identidad” molecular de las células que recubren el intestino, lo que ayuda a mantener un estado estable y bien definido.

    Sin embargo, el reciente trabajo descubrió que la expresión de GATA6 se reduce significativamente en las metástasis hepáticas, tanto en ratones como en pacientes con cáncer colorrectal, y que los bajos niveles de GATA6 se correlacionan con peores resultados clínicos.

    El cáncer colorrectal se vuelve mucho más difícil de tratar una vez que metastatiza, lo que constituye la principal causa de muerte relacionada a la enfermedad, según los investigadores.

    El profesor adjunto de medicina en la División de Gastroenterología y Hepatología de Weill Cornell, el Dr. Norihiro Goto, codirigió la investigación.

    A través de un comunicado, declaró: “Descubrimos que la pérdida de GATA6 actúa como un interruptor crítico que puede transformar las células cancerosas del tumor primario de no metastásicas a pro-metastásicas”.

    “Nuestros hallazgos sugieren que los cambios epigenéticos podrían ser más importantes para promover la metástasis hepática”.

    La primera autora del estudio e instructora de medicina en Weill Cornell, la Dra. Saori Goto, comentó: “Como cirujana, atendí a muchos pacientes que fallecieron a causa de metástasis hepáticas múltiples, lo que motivó mi interés por comprender cómo se desarrollan”.

    “Me entusiasma que nuestros hallazgos nos acerquen a desentrañar los mecanismos subyacentes y, con suerte, a mejorar el pronóstico de los pacientes”.

    Goto afirmó que, “cuando los investigadores analizan muestras de pacientes con metástasis hepáticas, no logran captar las señales importantes que ocurren en las primeras etapas del proceso metastásico”.

    Por lo tanto, para abordar este problema, el equipo desarrolló un modelo de laboratorio mediante el cultivo de organoides derivados de metástasis hepáticas.

    Se trata de cúmulos tridimensionales en miniatura de células cancerosas, que imitan muchas características de los tumores.

    Luego, trasplantaron estos organoides al colon de ratones, lo que generó tumores más agresivos que metastatizaron al hígado.

    Al repetir ese proceso, vieron cómo evolucionan las células cancerosas y adquieren la capacidad de propagarse, dijo Goto.

    Así, descubrieron que la pérdida de GATA6 en células de cáncer colorrectal induce plasticidad de linaje, es decir, la capacidad de una célula para cambiar su identidad y comportamiento.

    Como resultado, las células tumorales adoptaron programas genéticos alternativos que las transformaron en células flexibles, similares a las fetales, capaces de viajar por el torrente sanguíneo y colonizar órganos distantes.

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación. Foto: Norihiro Goto Lab.

    Normalmente, el cuerpo utiliza este proceso de transformación celular para curar heridas o adaptarse al estrés, pero en este caso, podría promover la metástasis, según los investigadores.

    Goto precisó que una característica distintiva de esta plasticidad es la aparición de células que carecen del marcador de células madre intestinales LGR5.

    Previamente, otras investigaciones han concluido que las células LGR5-negativas pueden iniciar metástasis hepáticas.

    En el reciente trabajo, los autores demostraron que el silenciamiento de GATA6 induce a las células cancerosas a pasar de ser LGR5-positivas a LGR5-negativas, las cuales presentan características fetales y capacidad metastásica.

    Sostienen que, por el contrario, restaurar GATA6 —o activar vías moleculares relacionadas— podría disminuir la capacidad metastásica de las células de cáncer colorrectal.

    “Cuando eliminamos genéticamente GATA6, la frecuencia y la carga de metástasis hepáticas en modelos de ratón aumentan significativamente, mientras que el crecimiento del tumor primario tiene poco efecto”, comentó Goto.

    El equipo propone que la metástasis está impulsada por transiciones específicas del estado celular, más que por el tamaño o la tasa de crecimiento del tumor.

    Presume que sus hallazgos podrían contribuir al desarrollo de futuros nuevos tratamientos.

    Sus próximos estudios se centrarán en identificar las debilidades específicas de las células cancerosas con deficiencia de GATA6. Asimismo, en analizar cómo el microambiente tumoral, incluidas las interacciones con las células inmunitarias y las señales específicas del hígado, pueden influir en las transiciones celulares en modelos preclínicos.

    En palabras de Goto, “además de tratar los tumores primarios, necesitamos encontrar estrategias para atacar el mecanismo de la metástasis hepática.

    “Nuestro estudio supone un paso hacia el desarrollo de terapias que bloqueen la propagación del cáncer en sus fases más tempranas”.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaSaludCáncer de colonCáncer colorrectalCáncerGATA6MedicinaColonCélulasHígadoTumorMetástasisLGR5La Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno responde a Jara y Vallejo y anuncia proyecto de ley esta semana para ampliar ciclo de cálculo de las 40 horas semanales

    Senador Celis (PPD) apunta a quiebre de confianza tras caída de acuerdo: “Yo no tengo más que conversar hasta el miércoles cuando votemos”

    Un niño fallecido y una menor desaparecida: lo que se sabe del trágico incendio que afectó 12 viviendas en Colina

    El petróleo registra fuerte alza tras ataques cruzados entre EE.UU. e Irán por el control del Estrecho de Ormuz

    Irán califica como “guerra psicológica” las denuncias de Trump sobre un supuesto plan de Teherán para asesinarlo

    Menores que cometen delitos graves: Fiscalía apunta a “fortalecer el sistema de justicia penal especializado” y no juzgarlos como adultos

    Lo más leído

    1.
    Los inesperados efectos de la creatina sobre el cáncer, según un estudio

    Los inesperados efectos de la creatina sobre el cáncer, según un estudio

    2.
    Investigadores identifican el circuito del sueño profundo que desarrolla músculo, quema grasa y potencia al cerebro

    Investigadores identifican el circuito del sueño profundo que desarrolla músculo, quema grasa y potencia al cerebro

    3.
    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    4.
    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    5.
    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 13 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este lunes 13 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, lunes 13 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 13 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sistema frontal traerá lluvia, viento y nevadas: revisa el pronóstico del tiempo para las distintas regiones

    Sistema frontal traerá lluvia, viento y nevadas: revisa el pronóstico del tiempo para las distintas regiones

    Senador Celis (PPD) apunta a quiebre de confianza tras caída de acuerdo: “Yo no tengo más que conversar hasta el miércoles cuando votemos”
    Chile

    Senador Celis (PPD) apunta a quiebre de confianza tras caída de acuerdo: “Yo no tengo más que conversar hasta el miércoles cuando votemos”

    Un niño fallecido y una menor desaparecida: lo que se sabe del trágico incendio que afectó 12 viviendas en Colina

    Menores que cometen delitos graves: Fiscalía apunta a “fortalecer el sistema de justicia penal especializado” y no juzgarlos como adultos

    Gobierno responde a Jara y Vallejo y anuncia proyecto de ley esta semana para ampliar ciclo de cálculo de las 40 horas semanales
    Negocios

    Gobierno responde a Jara y Vallejo y anuncia proyecto de ley esta semana para ampliar ciclo de cálculo de las 40 horas semanales

    El petróleo registra fuerte alza tras ataques cruzados entre EE.UU. e Irán por el control del Estrecho de Ormuz

    Barómetro Unab: economía chilena se deteriora por segundo mes consecutivo, pero modera su caída

    Con nubes y máximas de hasta alrededor de 23°C: el tiempo en Santiago este lunes 13 de julio, según el pronóstico
    Tendencias

    Con nubes y máximas de hasta alrededor de 23°C: el tiempo en Santiago este lunes 13 de julio, según el pronóstico

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    “Respeten los rangos”: en Argentina calientan las semifinales ante Inglaterra por el Mundial 2026
    El Deportivo

    “Respeten los rangos”: en Argentina calientan las semifinales ante Inglaterra por el Mundial 2026

    Crisis del tenis: Mineduc exige antecedentes del título de Kegevic y señala que carrera de Marín “no está en los registros”

    ¿Josep Guardiola a la selección de Italia? La ofensiva que prepara Paolo Maldini para convencer al catalán

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo
    Tecnología

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    A la edad de 78 años fallece el actor Sam Neill, recordado por su rol como Alan Grant en Jurassic Park
    Cultura y entretención

    A la edad de 78 años fallece el actor Sam Neill, recordado por su rol como Alan Grant en Jurassic Park

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly

    Dióscoro Rojas: “Los guachacas estimulamos esa chilenidad en que podemos ser amigos en muchas cosas, en lo que nos une”

    Datos muestran que Europa registró 10.000 muertes adicionales durante la ola de calor de finales de junio
    Mundo

    Datos muestran que Europa registró 10.000 muertes adicionales durante la ola de calor de finales de junio

    Irán califica como “guerra psicológica” las denuncias de Trump sobre un supuesto plan de Teherán para asesinarlo

    China pide llegar a un acuerdo para el “restablecimiento cuanto antes” del “paso seguro” por Ormuz

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo