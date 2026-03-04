Encuentran un virus “oculto” en el intestino que podría estar vinculado al cáncer de colon. Foto: Referencial.

Los datos mundiales muestran que en el último tiempo hubo un aumento drástico en los casos de cáncer de colon en pacientes jóvenes, una nueva tendencia que todavía no tiene una sola explicación médica. Hasta ahora, se barajan factores ambientales y la alimentación.

Pero en la búsqueda de respuestas, un equipo compuesto por investigadores de Dinamarca y Australia encontró un antecedente importante.

Se trata de un virus recientemente descubierto que “parece estar estrechamente relacionado con las bacterias que encontramos en pacientes con cáncer colorrectal” , explicó el microbiólogo Flemming Damgaard, del Hospital Universitario de Odense de Dinamarca.

La premisa partió después de que se dieran cuenta que la bacteria Bacteroides fragilis, que está presente en personas sanas y enfermas, estaba acompañada de este nuevo virus solo en aquellas que padecían cáncer de colon.

Esta es la explicación del hallazgo científico.

El virus que podrían tener los pacientes con cáncer colorrectal

En el estudio, publicado en Communications Medicine, los investigadores analizaron las bacterias intestinales de un grupo de pacientes que tenía cáncer. Además de encontrar la bacteria Bacteroides fragilis, se dieron cuenta que tenía un bacteriófago adherido, que nunca se había registrado hasta ahora.

Un bacteriófago es un virus que vive dentro de las bacterias y que “secuestra” las células para replicarse y propagarse.

De acuerdo a la investigación, las personas con cáncer de colon tenían hasta el doble de probabilidad de presentar niveles altos de este virus en sus bacterias intestinales.

“No es solo la bacteria en sí lo que parece interesante. Es la bacteria en interacción con el virus que porta. Aún no sabemos si el virus es una causa contribuyente, o si es simplemente una señal de que algo más cambió en el intestino”, explicó Damgaard.

En caso de lograr demostrar causalidad, en un futuro podrían utilizarse pruebas de detección de este virus para detectar el cáncer colorrectal a tiempo.

“A corto plazo, podemos investigar si el virus puede utilizarse para identificar a personas con mayor riesgo”, aseguraron los autores del estudio.