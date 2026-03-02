SUSCRÍBETE
    Los virus que serán protagonistas este 2026, según un médico e investigador de enfermedades infecciosas

    En un mundo más interconectado y expuesto al cambio climático, agentes patógenos emergentes preocupan a la comunidad científica por su capacidad de mutar y expandirse a nuevos territorios.

    Antonio Alburquerque
    Los virus conocidos siguen evolucionando, el planeta es cada vez más cálido y poblado, y la movilidad global facilita que los patógenos viajen con rapidez.

    En ese escenario, el médico e investigador de enfermedades infecciosas Patrick Jackson, profesor de la Universidad de Virginia, advierte en un análisis publicado en The Conversation que en 2026 habrá varios virus a los que convendrá seguir de cerca.

    Esto principalmente por su potencial de causar infecciones “en lugares inesperados o en cantidades inesperadas”.

    Gripe A, recordada por la fiebre porcina

    La influenza A es, para Jackson, una amenaza constante. El virus infecta a una amplia gama de animales y muta con rapidez.

    La última gran pandemia, causada por el subtipo H1N1 en 2009, dejó más de 280.000 muertos en su primer año y el virus sigue circulando hasta hoy.

    En los últimos años, la atención científica se ha centrado en el subtipo H5N1 de la gripe aviar, altamente patógena.

    Detectado por primera vez en humanos en el sur de China en 1997, se expandió por el mundo a través de aves silvestres.

    En 2024 se identificó por primera vez en ganado lechero en Estados Unidos y luego se estableció en rebaños de varios estados, lo que encendió las alarmas por su salto desde aves a mamíferos.

    Según el académico, ya se han documentado numerosas transmisiones de vacas a humanos.

    En 2026, la gran pregunta será si el H5N1 adquiere la capacidad de transmitirse eficazmente entre personas, un paso clave para desatar una nueva pandemia.

    Las vacunas actuales contra la gripe probablemente no protejan frente a este subtipo, aunque se trabaja en formulaciones específicas.

    Mpox (viruela del simio)

    El virus mpox, antes conocido como viruela del simio, fue identificado en la década de 1950 y durante años se registró esporádicamente en África subsahariana.

    Aunque su nombre anterior sugería lo contrario, infecta principalmente a roedores y puede transmitirse a humanos.

    La enfermedad provoca fiebre y un sarpullido doloroso que puede durar semanas.

    Los virus que serán protagonistas este 2026, según un médico e investigador de enfermedades infecciosas. Foto: Reuters Dado Ruvic

    El virus tiene dos grandes variantes genéticas, conocidas como clado I y clado II. El primero suele provocar cuadros más graves, mientras que el segundo tiende a causar síntomas más leves.

    Existe una vacuna para prevenir la enfermedad, pero no hay tratamientos específicos altamente eficaces.

    En 2022, un brote global del clado II se extendió a más de 100 países donde el virus no se había detectado antes, impulsado por transmisión entre personas mediante contacto cercano, a menudo sexual.

    Aunque los casos han disminuido, el clado II se ha establecido en distintas regiones.

    Además, desde 2024 varios países de África central reportan un aumento del clado I, y en 2025 se notificaron casos en Estados Unidos sin antecedentes de viaje a África. Para 2026, la evolución de estos brotes sigue siendo incierta.

    Virus Oropouche

    Menos conocido, el virus Oropouche fue identificado en los años 50’s en Trinidad y es transmitido por mosquitos y jejenes.

    Suele causar fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares que duran pocos días, aunque algunos pacientes experimentan debilidad prolongada e incluso recaídas.

    Durante décadas se pensó que las infecciones humanas se limitaban a la región amazónica, pero desde inicios de los 2000 los casos se han expandido por Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

    En Estados Unidos, suelen detectarse en viajeros. Dado que el insecto vector está presente en gran parte del continente americano, Jackson advierte que el alcance del virus podría seguir ampliándose en 2026.

