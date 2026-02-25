4 síntomas de la enfermedad de Parkinson que pueden aparecer antes del diagnóstico

La enfermedad de Parkinson es una afección cerebral que no tiene cura y que se caracteriza principalmente por afectar al movimiento, causar temblores involuntarios y contracciones musculares dolorosas.

Según la Fundación del Parkinson, este trastorno afecta a más de 10 millones de personas a lo largo del mundo. Chile es el país latinoamericano con más aumento de casos de la enfermedad y se estima que aproximadamente 30.000 personas padecen la condición en el país.

Si bien la gran mayoría de personas relacionan la enfermedad con temblar, los expertos sostienen que hay una serie de síntomas que se pueden presentar décadas antes y se relacionan con el Parkinson , aunque muchos lo desconocen.

Existe algo llamado la fase prodrómica de la enfermedad, que según investigaciones, marca el inicio de una evolución gradual de la enfermedad hasta una década antes de los temblores. Estos son cuatro de los síntomas a tener en consideración.

1. Pérdida del sentido del olfato

Según un estudio, más del 90% de las personas que recibieron el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, primero perdieron el olfato años antes de presentar síntomas motores.

“Hemos estimado que la pérdida del sentido del olfato ocurre 20 años antes de que se diagnostique la enfermedad”, dijo Ronald Postuma, profesor de neurología y neurocirugía de la Universidad McGill de Montreal, en conversación con The Washington Post.

De acuerdo al especialista, las personas que experimentan pérdida gradual del olfato tienen un riesgo cinco veces mayor de desarrollar la enfermedad, sin embargo, muchos de ellos no son conscientes del deterioro, ya que ocurre de manera gradual en el tiempo.

2. Movimientos al dormir

Muchas personas que son diagnosticadas con Parkinson sufren previamente de trastorno de conducta del sueño REM , una afección que se caracteriza por actuar físicamente en el sueño. Algunos llegan a sentarse en la cama, hablar dormidos o incluso patear a sus parejas, si es que duermen acompañados.

Un estudio demostró que entre el 50 % y el 70 % de las personas con este trastorno del sueño desarrollaron en años posteriores enfermedad de Parkinson o una afección relacionada (como la demencia) en un promedio de cinco a diez años.

Las personas de 50 años o más que presentan estas conductas del sueño, tienen 130 veces más probabilidades de desarrollar Parkinson, según una investigación realizada por la Sociedad Internacional del Parkinson y Trastornos del Movimiento.

3. Estreñimiento

El estreñimiento también está relacionado con la enfermedad de Parkinson. Si bien las dificultades para ir al baño son comunes (afectan a aproximadamente el 14% de la población) y tienen varios factores explicativos, como la dieta baja en fibra, el estrés, la ingesta de ciertos medicamentos, entre otros, los expertos también señalaron la relación que tiene con la enfermedad neurodegenerativa.

Según un análisis publicado en Nature, dos tercios de las personas con Parkinson sufren de estreñimiento, ya que la condición puede afectar los nervios que recubren el tracto digestivo .

De acuerdo a un metaanálisis de nueve estudios, las personas con estreñimiento tienen el doble de probabilidades de desarrollar Parkinson en comparación a quienes van al baño con frecuencia.

4. Mareos al ponerse de pie

A muchas personas les ha pasado en algún momento de la vida que, al ponerse de pie abruptamente, se han sentido mareados y la visión se les ha ido a negro. Esto tiene el nombre de presión arterial baja postural: puede provocar mareos, sentimiento de aturdido o, en casos más extremos, desmayos.

Si bien puede desencadenarse por factores como la deshidratación leve y los niveles bajos del azúcar en la sangre, los expertos han encontrado una relación entre la persistencia de esta condición y la enfermedad de Parkinson .

“Cuando el origen es neurológico, es decir, no se debe a deshidratación, medicación ni un problema cardíaco, aproximadamente la mitad de estos pacientes desarrollan párkinson o una afección relacionada”, comentó Ronald Postuma.

Por esta razón, si los cambios de presión se mantienen constantemente en la vida de una persona, es importante prestarle atención.