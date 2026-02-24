Las actividades que podrían ayudar a retrasar el Alzheimer por 5 años, según una investigación

Un equipo de investigadores presentó un nuevo estudio, en el que se sugiere que ciertas actividades mentalmente estimulantes están relacionadas con retrasos de años en la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo leve.

Para realizar su trabajo, publicado en la revista científica Neurology a principios de febrero, los autores siguieron a 1.939 adultos con una edad promedio de 80 años y rastrearon sus trayectorias cognitivas junto con toda una vida de actividades reportadas, que se remontan a la infancia.

Al analizar los resultados, vieron que realizar más actividades mentalmente estimulantes se asoció con un retraso medio de cinco años en la aparición del Alzheimer , en comparación a quienes hacían menos actividades de este tipo.

De la misma manera, vieron que la diferencia fue de siete años en el caso del deterioro cognitivo leve .

Las actividades que podrían ayudar a retrasar el Alzheimer por 5 años, según una investigación. Foto: referencial.

La mayoría de los participantes eran residentes del noreste de Illinois, Estados Unidos, y se ofrecieron como voluntarios para formar parte del Proyecto Rush de Memoria y Envejecimiento.

Fueron reclutados en residencias de ancianos, centros de atención y otros entornos comunitarios. El seguimiento de los investigadores tuvo una duración promedio de ocho años.

Ninguno de los participantes tenía demencia al inicio del estudio. Sin embargo, 551 desarrollaron posteriormente Alzheimer y 719 deterioro cognitivo leve.

Al ajustar por edad, sexo y educación, las personas con puntuaciones más altas presentaron un 38% menos de riesgo de Alzheimer , según los autores.

La coautora del estudio y profesora adjunta de psiquiatría y ciencias del comportamiento en el Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago, Andrea Zammit, declaró en una entrevista con el Washington Post que los resultados le sorprendieron “gratamente”.

No obstante, precisó que el trabajo que desarrollaron identifica una relación, no una causa .

Cuáles son las actividades que podrían ayudar a retrasar el Alzheimer por 5 años, según el estudio

Los investigadores dividieron la vida en tres etapas y calcularon las puntuaciones de los participantes basándose en las encuestas que ellos mismos respondieron.

Al analizar los resultados, vieron que una serie de actividades estaban relacionadas con un retraso de años en la enfermedad de Alzheimer.

A continuación encontrarás algunas de estas, junto a cada una de las etapas consideradas por los autores .

Primeros años (antes de los 18 años): que les lean y leer libros; acceso a periódicos, atlas y globos terráqueos en casa; y aprendizaje de un idioma extranjero durante más de cinco años.

Mediana edad: Leer y escribir; tener recursos domésticos como suscripciones a revistas, diccionarios y tarjetas de biblioteca; visitar un museo.

En la tercera edad (alrededor de los 80 años o más): hacer crucigramas, jugar juegos como ajedrez y damas.

En la entrevista con el citado periódico, Zammit reconoció que algunas de las actividades examinadas en el estudio podrían parecer anticuadas, debido a que los participantes crecieron en una época diferente.

Sin embargo, precisó que lo esencial en relación al estudio no es hacer exactamente esas mismas, sino que estimular la mente con frecuencia .

“Siempre que uno esté constantemente buscando conocimiento y aprender, eso es lo que consideramos importante aquí” , enfatizó al Post.

Cabe recordar que, si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable acudir a un especialista para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.