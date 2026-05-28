SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Canciller Pérez Mackenna en encuentro regional contra el crimen organizado: “Ningún país puede enfrentar por sí solo un fenómeno de esta magnitud”

    Según sostuvo el ministro, el crimen organizado transnacional “se ha transformado en una de las principales amenazas”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la jornada de este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, participó en la inauguración de la Reunión de Alto Nivel “Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, instancia en la que participan cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú.

    En la ocasión, Pérez Mackenna se refirió a la lucha contra el crimen organizado y las bandas transnacionales, señalando que este fenómeno “se ha transformado en una de las principales amenazas” que enfrentan los países del cono sur.

    De acuerdo con lo planteado por el ministro, “en los últimos años este fenómeno se ha expandido de manera preocupante, demostrando una mayor sofisticación operativa y una creciente capacidad de adaptación”.

    “No se trata sólo de los delitos que cruzan fronteras sino de organizaciones y estructuras que utilizan rutas logísticas, sistemas financieros y herramientas tecnológicas que se benefician de la falta de coordinación entre los Estados para ampliar su accionario a escala regional”, mencionó.

    La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva.

    En esa línea, apuntó que estas organizaciones aprovechan las diferencias normativas e institucionales existentes entre los distintos países de la región.

    “Frente a una amenaza que no reconoce fronteras la respuesta tampoco puede quedarse dentro de las fronteras nacionales”, señaló, agregando que “ninguno de nuestros países puede enfrentar por sí solo un fenómeno de esta magnitud”.

    Finalmente, el canciller sostuvo que “hoy estamos dando una señal política clara. Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile hemos decidido enfrentar unidos la delincuencia organizada transnacional”.

    “El propósito de esta reunión es reconocer que estamos ante un problema común y por tanto necesitamos consensuar una base política que permita encauzar un trabajo coordinado entre nuestras cancillerías, nuestros ministerios a cargo de la seguridad pública y nuestras entidades técnicas relacionadas con la lucha contra la delincuencia organizada transnacional”, mencionó.

    Más sobre:Crimen OrganizadoMinistero de Relaciones ExterioresFrancisco Pérez MackennaEncuentro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast encabeza cumbre a nivel regional contra el crimen organizado y entrega propuestas para trabajo en conjunto

    Fiscal nacional llama a fortalecer la cooperación regional con “mecanismos permanentes” contra el crimen organizado

    Director de Migraciones adelanta que van a impulsar medidas que “se van a anunciar en la Cuenta Pública”

    Repetto llama a pensar más en la estrechez fiscal que un posible error de cálculo en la deuda y advierte por impacto del crédito al empleo

    Subsecretario de Transporte señala que revisarán posibles “responsabilidades judiciales” tras deudas impagas detectadas en auditoría estatal

    Gobierno sale a apaciguar pugna oficialista por acusación contra Grau: “Toda la derecha es valiente”

    Lo más leído

    1.
    Presidente Kast lanza Plan Protege Invierno y firma convenio de entrega de alimentos a personas alojadas en albergues

    Presidente Kast lanza Plan Protege Invierno y firma convenio de entrega de alimentos a personas alojadas en albergues

    2.
    Gobierno recibe Estrategia Nacional de Ciencia en medio de recortes presupuestarios al ministerio

    Gobierno recibe Estrategia Nacional de Ciencia en medio de recortes presupuestarios al ministerio

    3.
    Tránsito es restablecido en la Alameda tras desórdenes por overoles blancos fuera del Instituto Nacional

    Tránsito es restablecido en la Alameda tras desórdenes por overoles blancos fuera del Instituto Nacional

    4.
    Subsecretario de Justicia descarta que traslado de reos comunes desde expunta Peuco sea una “decisión política”

    Subsecretario de Justicia descarta que traslado de reos comunes desde expunta Peuco sea una “decisión política”

    5.
    La compleja realidad de las enfermedades hematológicas en Chile

    La compleja realidad de las enfermedades hematológicas en Chile

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Kast encabeza cumbre a nivel regional contra el crimen organizado y entrega propuestas para trabajo en conjunto
    Chile

    Kast encabeza cumbre a nivel regional contra el crimen organizado y entrega propuestas para trabajo en conjunto

    Fiscal nacional llama a fortalecer la cooperación regional con “mecanismos permanentes” contra el crimen organizado

    Director de Migraciones adelanta que van a impulsar medidas que “se van a anunciar en la Cuenta Pública”

    Repetto llama a pensar más en la estrechez fiscal que un posible error de cálculo en la deuda y advierte por impacto del crédito al empleo
    Negocios

    Repetto llama a pensar más en la estrechez fiscal que un posible error de cálculo en la deuda y advierte por impacto del crédito al empleo

    José Yuraszeck hace duras críticas al directorio de Codelco: dice que es “una empresa a la deriva” y que no es competitiva

    El oro cae a su mínimo en dos meses por alza del dólar y perspectivas de inflación

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar
    Tendencias

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    La revelación de Vinicius Junior sobre Lamine Yamal: “La gente paga por verlo jugar; puede ganar el Mundial solo”
    El Deportivo

    La revelación de Vinicius Junior sobre Lamine Yamal: “La gente paga por verlo jugar; puede ganar el Mundial solo”

    A un golpe de los líderes: Joaquín Niemann se mete en la pelea en el LIV Golf de Corea del Sur

    El dardo de la esposa de Fernando Zampedri a Colo Colo después de la caída de la UC en el Claro Arena

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado
    Tecnología

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Por qué Paul McCartney tiene “reparos” en acercarse a Bob Dylan
    Cultura y entretención

    Por qué Paul McCartney tiene “reparos” en acercarse a Bob Dylan

    ¡Átame!: la cinta de obsesión y deseo que consolidó a Almodóvar y Antonio Banderas

    El asistente de Matthew Perry es condenado a más de tres años de cárcel por inyectarle dosis letal de ketamina al actor

    Plan de Trump para suministrar plutonio apto para armas nucleares a empresas privadas para su uso como combustible genera preocupación entre expertos
    Mundo

    Plan de Trump para suministrar plutonio apto para armas nucleares a empresas privadas para su uso como combustible genera preocupación entre expertos

    El juicio al hermano de Pedro Sánchez se suspende hasta el lunes para resolver las cuestiones previas

    Ejército de EE.UU. denuncia una “flagrante violación” del alto el fuego de Irán con su ataque a Kuwait

    Berenjenas fritas
    Paula

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile