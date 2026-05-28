Canciller Pérez Mackenna en encuentro regional contra el crimen organizado: “Ningún país puede enfrentar por sí solo un fenómeno de esta magnitud”

Durante la jornada de este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, participó en la inauguración de la Reunión de Alto Nivel “Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, instancia en la que participan cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú.

En la ocasión, Pérez Mackenna se refirió a la lucha contra el crimen organizado y las bandas transnacionales, señalando que este fenómeno “se ha transformado en una de las principales amenazas” que enfrentan los países del cono sur.

De acuerdo con lo planteado por el ministro, “en los últimos años este fenómeno se ha expandido de manera preocupante, demostrando una mayor sofisticación operativa y una creciente capacidad de adaptación”.

“No se trata sólo de los delitos que cruzan fronteras sino de organizaciones y estructuras que utilizan rutas logísticas, sistemas financieros y herramientas tecnológicas que se benefician de la falta de coordinación entre los Estados para ampliar su accionario a escala regional”, mencionó.

La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva.

En esa línea, apuntó que estas organizaciones aprovechan las diferencias normativas e institucionales existentes entre los distintos países de la región.

“Frente a una amenaza que no reconoce fronteras la respuesta tampoco puede quedarse dentro de las fronteras nacionales”, señaló, agregando que “ninguno de nuestros países puede enfrentar por sí solo un fenómeno de esta magnitud”.

Finalmente, el canciller sostuvo que “hoy estamos dando una señal política clara. Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile hemos decidido enfrentar unidos la delincuencia organizada transnacional”.

“El propósito de esta reunión es reconocer que estamos ante un problema común y por tanto necesitamos consensuar una base política que permita encauzar un trabajo coordinado entre nuestras cancillerías, nuestros ministerios a cargo de la seguridad pública y nuestras entidades técnicas relacionadas con la lucha contra la delincuencia organizada transnacional”, mencionó.