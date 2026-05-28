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    Ejército de EE.UU. denuncia una “flagrante violación” del alto el fuego de Irán con su ataque a Kuwait

    Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques después de que el Ejército norteamericano derribara cuatro drones kamikaze sobre el estrecho de Ormuz, tras lo cual lanzó un ataque contra una base iraní en la ciudad de Bandar Abbas.

    Por 
    Europa Press
    Una densa columna de humo se eleva mientras los automovilistas circulan por una autopista cerca del origen de una explosión en el muelle del puerto Shahid Rajaee, al suroeste de Bandar Abbas, en la provincia iraní de Hormozgan, el 26 de abril de 2025. MOHAMMAD RASOLE MORADI

    El Ejército de Estados Unidos ha denunciado este jueves una “flagrante violación” del alto el fuego por parte de Irán con su ataque contra Kuwait, que ha anunciado que sus defensas aéreas “repelieron ataques con misiles y drones” sobre el país.

    “Irán lanzó un misil balístico hacia Kuwait que fue interceptado con éxito por las fuerzas kuwaitíes. Esta flagrante violación del alto el fuego por parte del régimen iraní se produjo horas después de que las fuerzas iraníes lanzaran cinco drones kamikaze que representaban una clara amenaza en el estrecho de Ormuz y sus alrededores”, ha denunciado el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un mensaje en redes sociales.

    Según ha añadido, el Ejército estadounidense ha repelido “todos los drones” lanzados por Teherán, incluyendo otra aeronave no tripulada, la sexta en este incidente, operada “desde una base de control terrestre iraní en Bandar Abbas”.

    De esta forma, ha recalcado que el Ejército estadounidense junto a sus socios regionales “se mantienen alerta y actuando con medida”, mientras defienden a sus fuerzas y sus intereses en la región “frente a la agresión injustificada de Irán”.

    Esta noche Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques después de que el Ejército norteamericano haya derribado cuatro drones kamikaze sobre el estrecho de Ormuz, tras lo que ha lanzado un ataque contra una base iraní en la ciudad de Bandar Abbas, situada frente al estratégico paso marítimo.

    En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní ha atacado la “base estadounidense origen del ataque” lanzado horas antes contra un punto cercano a la ciudad de Bandar Abbas, mientras Kuwait ha denunciado ataques con drones y misiles que posteriormente ha achacado a Irán.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránEE.UU.OrmuzKuwaitBandar AbbasCENTCOMMundo

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