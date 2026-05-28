Los círculos de confianza de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez de cara al balotaje en Perú

A poco más de una semana de que se realice la segunda vuelta presidencial en Perú, los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentran alistando sus equipos en caso de llegar a la Casa de Pizarro.

La candidata Fujimori de Fuerza Popular, que se postula por cuarta vez a la presidencia, tiene un entorno político integrado por dirigentes que han tenido un rol importante en la estructura partidaria y en sus decisiones electorales.

En conversación con la emisora RPP, el analista Jeffrey Radzinsky señaló que esta campaña marca un cambio en el entorno de Keiko Fujimori, ya que es la primera vez que participa en una elección sin la presencia activa de otro miembro de su familia que dividiera el protagonismo, ya sea por su padre Alberto o su hermano Kenji.

En su círculo más cercano se encuentran Luis Galarreta, secretario general del partido y candidato a la primera vicepresidencia, quien asume este encargo por segunda vez (en el 2021 también postuló como primer vicepresidente). Y Miguel Torres Morales, excongresista y actual subsecretario nacional del partido.

¡Felicitaciones para nuestro equipo técnico! Esta noche se lucieron al contar nuestro plan para desarrollar el país: Perú con Orden.



Han demostrado que esta elección no se trata de un partido político. No se trata de izquierda o derecha. Se trata de si volvemos a elegir el… pic.twitter.com/A3Q9x6l2ng — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 25, 2026

Según RPP, ambos se encuentran investigados por el presunto delito de lavado de activos en una investigación que abarca el origen de los aportes y el financiamiento ingresado al partido Fuerza Popular durante la campaña presidencial del año 2021.

En el equipo también figuran otros nombres claves como el congresista Fernando Rospigliosi, que actualmente ejerce como presidente encargado del Congreso y fue ministro del Interior en el gobierno de Alejandro Toledo. A Rospigliosi se suma el excongresista Marco Miyashiro, que fue jefe del grupo especial de inteligencia de la Policía y participó en la captura del terrorista Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso.

Ambos, indicó RPP, tienen por encargo trabajar en el eje de seguridad ciudadana debido a la experiencia en el tema. El medio señaló que Keiko Fujimori no solo los escucha, sino también promueve sus nombres como cartas para combatir la delincuencia cuando visita a la población en sus actividades proselitistas, como lo hizo en Chiclayo en su “ruta del diálogo”.

RPP sostuvo que la candidata también confía en Giulliana Loza, abogada de la candidata en sus procesos judiciales como el caso Cócteles de 2018, y que con los años asumió la asesoría legal del partido. Otro nombre que suena es el de Carmela Paucará Paxo, quien fue secretaria personal de Keiko Fujimori y fue procesada junto a ella en el caso. Según la tesis fiscal del 2018, su rol era clave en el manejo de agendas y en el ocultamiento de aportes ilícitos, un proceso que ahora se encuentra archivado. Actualmente, Paucará es virtual diputada por Piura y secretaria nacional de la organización Fuerza Popular.

La cadena dijo que otro actor relevante en la estructura de campaña es Luis Dyer, encargado de articular la red de personeros de Fuerza Popular para la observación del escrutinio de votos. Aunque ha señalado que no milita en el partido, se ha sumado en la campaña para la defensa del voto y para que retorne la confianza en el proceso.

Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular. Foto: Agencia Andina

“Keiko es muy exigente, muy exigente con ella misma, y también es muy exigente con su equipo. Ella quiere siempre que le brindemos respuestas, que le brindemos soluciones más que traerle problemas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empieza a tomar decisiones y algo importante: ella escucha a muchas personas, no solamente hay una persona que le está hablando o asesorando, sino que hay varias personas, tanto de la interna como de la externa para que pueda tomar una decisión. Pero siempre es ella quien tiene la última palabra”, dijo Marco Vinelli, jefe del plan de gobierno, en declaraciones a RPP.

Martha Chávez, militante histórica del fujimorismo y virtual senadora, también se encuentra entre los nombres de su círculo. A ella se suman Rosángella Barbarán, congresista y referente del bloque juvenil y el exministro de Economía Luis Carranza, quien asumió la vocería económica en el debate técnico.

“Lo que es evidente es que tienen un asesor político que va instruyéndolos en repetir la consigna de ‘somos el orden, ustedes el caos’ (en alusión a Juntos Por el Perú), pero mantienen todavía algunos símbolos del caos parlamentario que tienen ahora como Rosángella Barbarán. Si en su estrategia de equipo técnico quieren distanciarse con lo que hacen hoy en el Congreso, pues Barbarán no ha sido la mejor decisión, ¿no?”, dijo a RPP el experto en opinión pública Hernán Chaparro.

El entorno del candidato izquierdista

En el caso de Roberto Sánchez la campaña de segunda vuelta ha estado acompañado con un entorno cada vez más diverso entre figuras técnicas, regionales y políticas.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú tiene como candidatas a la vicepresidencia a las dirigentes con presencia en el sur del país, Analí Márquez, virtual diputada por Cusco, y Brígida Curo. También figura la exministra de la Mujer durante el gobierno de Pedro Castillo, Anahí Durand.

El candidato presidencial Roberto Sánchez de Juntos por el Perú emite su voto en el distrito de San Borja durante la jornada de las Elecciones Generales 2026. Foto: Agencia Andina

“Sabemos que la plancha castillista es una plancha descentralizada. Yo vengo de la provincia más alta y alejada del Perú profundo, que es Chumbivilcas. En Chumbivilcas durante muchos años hemos sido relegados, olvidados por el gobierno y por el Estado. Créanme que no tenemos agua para consumo humano, no tenemos carreteras y nuestra agricultura está abandonada (...) Esto me ha motivado a participar en este espacio político y hoy nos han dado esta gran oportunidad”, dijo Márquez, quien milita en Juntos por el Perú desde enero de 2022.

RPP señaló que entre los cuadros partidarios de Juntos por el Perú también destaca Ernesto Zunini, secretario general del partido y virtual diputado por Lambayeque y actualmente realiza vocerías en la campaña. Anteriormente trabajó como director de Desarrollo Artesanal en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo entre 2021 y 2022. Posteriormente, se desempeñó como técnico en el despacho congresal de Roberto Sánchez entre diciembre de 2024 y febrero de 2026.

El medio peruano señaló que uno de los respaldos más constantes durante toda la campaña viene del entorno familiar del expresidente Pedro Castillo, quienes han acompañado a Sánchez en distintas actividades proselitistas, como José Mercedes Castillo, hermano del exmandatario y virtual senador por Cajamarca. A él se suma Yenifer Paredes, cuñada de Castillo y virtual diputada. Ninguno de los dos milita en Juntos por el Perú, pero fueron invitados a participar en estas elecciones por esa colectividad.

Ambos pertenecen a Todo con el Pueblo, organización política vinculada al expresidente Pedro Castillo, que logró su inscripción en agosto de 2025. Durante varias actividades, Sánchez también utilizó el tradicional sombrero chotano, símbolo asociado al universo político de Castillo.

El politólogo del Centro Wiñaq, Fernando Tincopa, dijo a RPP que estos aliados regionales han sido importantes para el despliegue territorial y la consolidación de la campaña en regiones donde el castillismo conserva respaldo.

Hoy recorrimos junto a Roberto Sánchez y el equipo de #JuntosPorElPerú el mercado minorista de Chiclayo, en mi tierra natal Lambayeque. Allí aprovechamos para escuchar las demandas de mujeres y hombres trabajadores. Hacer política en el Perú no es fácil, pero el verdadero camino… pic.twitter.com/4aR3Sdp3Mz — Ernesto Zunini (@ernestozunini) May 23, 2026

“Se ha endosado un poco la identidad castillista gracias al perfil de su entorno. Personas como los propios familiares de Castillo que le generaron un arrastre importante en el norte han sido fundamentales, tanto el propio secretario del partido, Ernesto Zunini, como otras figuras que están sirviendo como articuladores políticos”, indicó.

“El partido probablemente ha tenido un excelente despliegue a nivel operativo. Esto que denominaron la ‘ruta castillista’, que fue la campaña en regiones, resultó absolutamente importante para construir la imagen de Sánchez asociada a Castillo. Y en eso, los perfiles regionales han tenido un rol importantísimo”, añadió.

También aparecen en el entorno de Sánchez los economistas Pedro Francke y Gustavo Guerra García, además del sociólogo Sinesio López, quienes han sido presentados como parte del equipo técnico que acompaña al candidato presidencial.

Para Paulo Vilca, politólogo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Juntos por el Perú funciona actualmente más como una plataforma política en la que confluyen distintos sectores de izquierda que como una organización cerrada.

Según explicó a RPP, en ese espacio conviven tanto cuadros orgánicos y militantes del partido como actores vinculados al castillismo, dirigentes regionales y figuras que se han ido sumando durante la campaña presidencial.

En ese contexto, Vilca sostiene que la incorporación de perfiles técnicos en esta segunda vuelta responde también a una estrategia para ampliar el alcance de la candidatura de Sánchez.

“Lo que muestran es las distintas visiones que existen en la izquierda peruana sobre cómo se debe implementar un gobierno. Pero también, en el caso de estas izquierdas más tecnocráticas, lo que hacen es no solo mostrar capacidad técnica, sino también permitir llegar a otros sectores que no necesariamente votaron por Roberto Sánchez en primera vuelta, especialmente sectores más urbanos o sectores de izquierda en Lima, donde ellos son más conocidos. Entonces, creo que le abre también la puerta hacia esos otros grupos”, señaló el politólogo.